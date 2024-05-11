承載台鐵員工50年回憶！北投員訓中心年底拆除　鐵博館保存重現

▲台鐵北投員訓中心年底拆除，溫泉浴場承載員工不少回憶。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵北投員訓中心啟用50多年，為台灣軌道專業人才的訓練搖籃，因建築老舊且訓練設施不足，於富岡建置新訓練所，預計2029年成立鐵道訓練學院，北投員訓中心今年底將拆除，國家鐵道博物館攜手台鐵公司，進行北投員訓中心影像記錄及實物留存，盼未來鐵博館設置常態展區，重現溫泉浴場、實習場等文化資產。

1902年當時日人在台灣鐵道部創設「運輸事務傳習所」，為員訓中心創立之始，1917年改稱「鐵道現業員教習所」；台灣光復後，改稱「台灣鐵路管理委員會員工訓練所」並遷址打造簡單教室並修建宿舍，做為員工訓練之用。

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1948年，台灣鐵路管理委員會改組為台灣鐵路管理局，員訓中心隨改稱為「台灣鐵路管理局員工訓練所」，因台鐵業務逐漸發展、運輸設備增加，各單位員工訓練的需求不斷擴充，原本的訓練場地及設備都不敷使用，1969年選定北投區興建「交通部台灣鐵路管理局員工訓練中心」。

▲台鐵北投員訓中心年底拆除，鐵博館協助影像和實物保存。（圖／台鐵公司提供）

不過因北投訓練中心舊址啟用50多年後，建築結構老化，訓練設施不足，對新進機車車輛及行車設備技術欠缺空間增設，且原地重建經費過於龐大，台鐵為增加訓練效能並提升教學環境，2014年著手規劃將於富岡建置新訓練設施場所，並於2029年成立鐵道訓練學院。

而員訓中心北投舊址危樓及地上物則予以拆除，今年3月台鐵已提出拆除執照申請，預估5月底前通過審查，年底前可以完成拆除作業。

國家鐵道博物館主任鄭銘彰，及鐵道文化專家洪致文教授一行，日前專程至台鐵公司員工訓練處北投舊址辦理現勘，由台鐵公司董事長杜微、文資科科長翁惠平等人陪同，透過影像紀錄、場景測勘、及實物留存。

▲台鐵攜手鐵博館保存北投員訓中心影像和實物等文化資產。（圖／台鐵公司提供）

台鐵公司董事長杜微表示，雖然北投員訓舊場域業經台北市文化資產審議委員會決議不具文化資產保存價值，不指定古蹟、也不登錄歷史建築，但這個曾是台灣軌道專業人才的訓練搖籃，卻是所有台鐵人及台灣鐵道史共同的回憶。

杜微指出，台鐵公司和國家鐵道博物館合作，拆除前將場域內的影像及實物留存下來，希望未來鐵博館內可以設置常態展區，將北投員訓教室、實習場、寢室、生活設施、甚至溫泉浴場都能忠實重現，重現台鐵員工培訓過程，及員訓中心運作點滴。