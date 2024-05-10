台鐵鳳鳴臨時站11月啟用　新北人本交通系統提前部署

▲新北市交通局長鍾鳴時（左1）與同仁研析車站周圍聯外交通。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

台鐵鳳鳴臨時站預計於今年11月啟用，新北市交通局長鍾鳴時今（10日）率各業務科至台鐵鳳鳴臨時站勘查，提前部署，啟動站體周邊200公尺人行通廊環境、公共運輸及私人運具停車轉乘等交通整合規劃作業，以打造車站安全友善的聯外交通及人本通行環境。

▲交通局長鍾鳴時率同仁至鳳鳴車站勘查。

鍾鳴時表示，因應台鐵車站通車帶來的旅客人潮與大量的汽機車轉乘停車需求，將比照捷運站通車，針對鳳鳴臨時站體周邊包含鳳一路、鳳三路、鶯歌路、龍三路、龍五路等周邊200公尺主要道路的相關交通設施全面檢討，以提供友善人行系統通行環境為優先考量，其次公共運輸系統轉乘路線及公車停靠區、旅客候車環境，以及建置YouBike租賃站和私人自行車、汽機車停車轉乘停車空間。

鍾鳴時並指出，也將與桃園市討論部分公車路線調整延駛至火車站，整體規劃作業預計下個月（6月）完成後，接續增設及調整相關標誌、標線、號誌和設置候車亭，同時與鐵道局站體工程相互配合，讓車站的轉乘環境升級，確保台鐵鳳鳴臨時站的周邊交通系統和環境安全又便利。