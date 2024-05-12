中300多萬樂透！阿伯2個月花光「發錢給鄰居」　接政府通知慘了

▲老翁後悔中樂透，想要重新領取政府先前發放的福利。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

英國蘇格蘭一名老翁平時靠著政府發放的福利金過日子，某日意外之財突然降臨，樂透中獎贏得8萬英鎊（約新台幣323.7萬元），立刻來趟遊輪旅行，甚至還把錢分發給親朋好友與鄰居，短短2個月就把這筆意外之財花光光。沒想到隨後接到政府的通知，告知已經不符合領取福利金的資格，補助措施全被取消，如今的生活簡直一場惡夢，很後悔中獎。

太陽報報導，英國老翁米拉（Daniel Millar）是一名殘障人士，平時由妻子照顧，妻子每周薪水為62英鎊（約新台幣2500元），兩人靠著米拉領的政府福利金過著不愁吃穿的生活，還享有住房補助與稅收減免等。

在2017年9月，米拉買樂透贏得8萬英鎊獎金，欣喜若狂的他當時並未向政府單位進行任何通報，想著反正還有補助可以領，就在短短2個月內花光這筆錢，不只來趟遊輪旅行、裝修房子，還把錢發給家人、朋友和鄰居們。

然而之後米拉突然接到就業及退休金事務部（DWP）的通知，赴約後才得知壞消息，因為稅務局發現他的帳戶有一筆8萬英鎊的錢，因此必須支付稅款，且住房補助與福利金等措施全數取消。

在福利措施取消之後，米拉如今只能領取每周養老金1.08英鎊（約新台幣43.7元）與每月350英鎊費用（約新台幣1.4萬元），「在支付全額租金和市政稅之後，幾乎沒有什麼錢維持生活」，妻子還必須把每周薪水存下來支付電費等帳單。

談及這筆樂透獎金，米拉感到非常後悔，想要重新領取這些福利。他的妻子則是抱怨，政府只因為他們有點運氣中獎，就剝奪政府福利，根本是在懲罰他們。