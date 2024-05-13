南來北往溫差大！今跌破20度　氣象署搬出一俗諺解析5月氣候

▲受到東北季風影響，各地溫度明顯下降。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今（13日）鋒面通過，各地降雨明顯且氣溫驟降，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，東北季風下來了，北台灣變得涼爽，5月不到20度相當難得；中央氣象署臉書粉專引用俗諺「未食五月粽，破裘不甘放」，表示端午節前都還可能有天氣突然變涼的機會，也提醒南來北往溫差大，注意調整穿著。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，東北季風下來了，北台灣變得相當涼爽、舒服，5月不到20度相當難得，也提醒目前南北溫差高達10度，南來北往的朋友要注意囉！

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▲受到東北季風影響，今天溫度比起昨天明顯下降許多。（圖／報天氣-中央氣象署）

氣象署粉專「報天氣－中央氣象署」張貼出昨午、今午的氣溫變化，昨下午1點北台灣32度高溫，今下午1點溫度降到19度，氣象署表示，今天在東北季風 影響下，北部、東半部的天氣變得涼爽舒適，中南部也不像昨天那麼熱了。

氣象署表示，就算到了5月，東北季風還是會有機會來到台灣附近，俗諺說「未食5月粽，破裘不甘放」，就是指端午節前都還可能有天氣突然變涼的機會～

只是影響頻率會越來越少、程度也會越來越弱。

氣象署指出，本周台灣受到2波東北季風的影響，到周四前北部、東半部清晨都會比較有涼意，今天最涼，明天起逐日回升，中南部則是清晨稍涼白天溫暖，提醒「南來北往」或「早出晚歸」朋友，注意南北溫差和日夜溫差，適時調整穿著。