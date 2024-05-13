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明天陽光露臉回溫「周四最冷狂掉10度」　氣象署：下周又有鋒面

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,冬衣,口罩,流感,防疫,過馬路,天氣配圖,羽絨衣。（圖／記者李毓康攝）

▲周四東北季風又增強，低溫降到17度。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今日鋒面通過、東北季風南下，全台涼颼颼，中央氣象署指出，明天東北季風影響，早晚偏涼，但白天陽光露臉，溫度回升到27度，周四東北季風又增強，這波強度比今日更強，溫度再降到17度，周五東北季風減弱，一直到周日都是暖熱晴朗，但下周一鋒面靠近，轉為降雨的不穩定天氣。

氣象署預報員張承傳說，明天受到東北季風影響，早晚偏涼，北部、東北部地區低溫18至19度，其他地區20至23度，白天陽光露臉，北部及東北部氣溫上升到26至27度，降雨也會減少，剩北部、東半部及中南部山有局部短暫陣雨，北部、東半部雖有零星雨勢，還是可以看到陽光，午後中南部山區可能有雷雨。

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▲▼未來一週有兩波東北季風，氣溫下探18至19度，局部空曠或近山區可能出現15度低溫。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣預測。（圖／氣象署提供）

他還說，周三東北季風稍微減弱，早晚仍溫差大，周四東北季風增強，但強度比較今天強，低溫降到17度，且早晚溫差大，周四是本周最冷的一天。周五東北季風就減弱，一直到下周日都是暖熱晴朗，北部高溫30度，低溫都有23至25度。

張承傳表示，周三到周日各地多雲到晴為主，僅東半部有零星雨勢，西半部則午後山區有局部短暫雷陣雨。比較有變化在下周一，鋒面在台灣附近形成，水氣變多，各地降雨提高，亦有雷雨、強陣風等劇烈天氣發生的機率，但後期預報不確定性高，鋒面影響時間、強度仍有變化。

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