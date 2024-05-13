地震測報員每天上班12小時！立委批「血汗」　氣象署：考慮3班制

▲氣象署地震測報中心每日由2人輪值上班，工時12小時。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

立法院交通委員會今（13日）前往中央氣象署考察，立委發現，氣象署地震測站人員分成2班制，輪值上班時間長達12小時，直指氣象署是血汗公司，應提升員額與薪資，若有編列預算立委也會支持，氣象署長程家平說，行政院都支持氣象署計畫經費，也會聘用民間人力，補足公務不足。

立委李昆澤、林國成、李坤城及陳俊宇等一行人，上午赴氣象署考察了解地震預警監測與AI氣象運用情形，聽取簡報後，分別前往地震測報中心探查人員工作狀況，也到機房查看第6代高速運算電腦設備，最後到環形劇場觀看玉山氣象站80周年紀錄影片。

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▲立法院交通委員會前往中央氣象署考察，聽取地震預警監測與AI氣象運用相關業務。（圖／記者蔡亞樺攝）

林國成說，氣象署從局升格到署，有正式公務員編制，但約聘僱人員也不少，專業單位有專業價值，若薪資偏低人才難尋，像是玉山氣象站人員非常辛苦，應有專業加給。李坤城也說，地震測站一天由2位同仁輪班、上班12小時，滿辛苦的，至少3班制，為什麼是2人輪班12小時，這部分要改進。

陳俊宇直言，政府組織改造，氣象署升格改制為署，人員編制就要更加充足，5人輪2班制這是血汗公司，同仁工作壓力沒辦法得到比較好的舒緩，他認為人員編制要提升，如果編列預算委員們也會支持。

程家平回覆，組改是縮小政府規模，行政院重點發展單位有增加，氣象署算幸運，雖然人員及預算沒增加，但行政院、交通部都非常支持氣象署提出計畫，給予經費，也會聘用民間人員補助公務不足，氣象署提醒民間調整薪資，而正式公務員有專業加給，比一般機關公務員多3到4千元。

▲立法院交通委員會前往中央氣象署考察，聽取地震預警監測與AI氣象運用情形。（圖／記者蔡亞樺攝）

地震測報中心主任吳健富補充說明，目前中心人力相當少，連他在內編制員額44人，每天輪班有1位公務員搭配1位約聘人員，各負責資料處理、儀器操作等工作項目，若要換3班制，換班時間可能會在晚上12點，2班制在排班比較有充裕休息時間，但未來如果人力充分可以考慮3班制輪班。