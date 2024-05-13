大型飯店首進駐文山區！Zoo Mall用地閒置10年重生　拚2033年營運

▲北市與業者合作打造海洋生態園區。（圖／北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

台北市文山區可望有第一間大型飯店進駐！位於台北市立動物園旁的原Zoo Mall用地，閒置長達10年，台北市政府今與業者簽訂BOT合作案，將打造成海洋生態園區，未來會有主題酒店、商場與水族館等進駐，這也是北市首例以生態主題為主軸的促參案，預計2033年正式營運。

台北市政府今與台北數位海洋生態娛樂開發股份有限公司共同簽署投資契約，由副市長林奕華與業者共同簽署投資契約。

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台北市教育局指出，基地座落於動物園入口西側，緊鄰捷運文湖線及貓空纜車，未來捷運環狀線南環段 Y01 站也會在此設置，民間投資金額約45億元，將打造結合生態展演、飯店與商場的海洋生態主題園區，預訂2033年正式營運。

台北市海洋生態園區預訂地原本是Zoo Mall用地，在前市長郝龍斌任內因經營不善暫停營運，後因公安疑慮拆除建物，改建為保育公園，提供動物園遊客休憩之用，隨著新的投資團隊進駐，成為北市府首例以生態為主題的促參案，更視為推動三貓計畫2.0─貓空、貓纜、動物園大貓熊的重要門面。

針對未來如何避免重演Zoo Mall營運不善問題，林奕華表示，以前動物園遊客大多集中在白天，未來會有水族館、酒店與商場進駐，展演部分也會以夜行動物為主，提供遊客不同的參觀與遊憩選擇，將有助分散人流，也可以帶動夜間觀光與住宿需求，帶動三貓地區的生態旅遊觀光發展。

台北市動物園長諶亦聰表示，文山區是北市唯一沒有大型飯店進駐的行政區，之前舉辦多場公聽會，當地里民與鄰近的政治大學師生均很期待，可以提供就業機會與學生打工機會，未來園內海洋館也會與園外的生態園區合作，像是企鵝館或其他夜行性動物，將洽談更多展演空間上的合作。





▲北市動物園海洋生態園區基地位置。（圖／北市動物園提供）