　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大型飯店首進駐文山區！Zoo Mall用地閒置10年重生　拚2033年營運

▲北市與業者合作打造海洋生態園區。（圖／北市教育局提供）

▲北市與業者合作打造海洋生態園區。（圖／北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

台北市文山區可望有第一間大型飯店進駐！位於台北市立動物園旁的原Zoo Mall用地，閒置長達10年，台北市政府今與業者簽訂BOT合作案，將打造成海洋生態園區，未來會有主題酒店、商場與水族館等進駐，這也是北市首例以生態主題為主軸的促參案，預計2033年正式營運。

台北市政府今與台北數位海洋生態娛樂開發股份有限公司共同簽署投資契約，由副市長林奕華與業者共同簽署投資契約。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北市教育局指出，基地座落於動物園入口西側，緊鄰捷運文湖線及貓空纜車，未來捷運環狀線南環段 Y01 站也會在此設置，民間投資金額約45億元，將打造結合生態展演、飯店與商場的海洋生態主題園區，預訂2033年正式營運。

台北市海洋生態園區預訂地原本是Zoo Mall用地，在前市長郝龍斌任內因經營不善暫停營運，後因公安疑慮拆除建物，改建為保育公園，提供動物園遊客休憩之用，隨著新的投資團隊進駐，成為北市府首例以生態為主題的促參案，更視為推動三貓計畫2.0─貓空、貓纜、動物園大貓熊的重要門面。

針對未來如何避免重演Zoo Mall營運不善問題，林奕華表示，以前動物園遊客大多集中在白天，未來會有水族館、酒店與商場進駐，展演部分也會以夜行動物為主，提供遊客不同的參觀與遊憩選擇，將有助分散人流，也可以帶動夜間觀光與住宿需求，帶動三貓地區的生態旅遊觀光發展。

台北市動物園長諶亦聰表示，文山區是北市唯一沒有大型飯店進駐的行政區，之前舉辦多場公聽會，當地里民與鄰近的政治大學師生均很期待，可以提供就業機會與學生打工機會，未來園內海洋館也會與園外的生態園區合作，像是企鵝館或其他夜行性動物，將洽談更多展演空間上的合作。

▲北市與業者合作打造海洋生態園區。（圖／北市教育局提供）

▲北市動物園海洋生態園區基地位置。（圖／北市動物園提供）

ET快訊
父親遭騙走3千萬房產「主嫌遭收押」　女兒謝檢警：願回家貢獻
全台糖尿病友破250萬！「7大無痛症狀」曝　覺得累血糖已失控
10年前買鴻海股票「放到忘記」！吳怡霈翻出帳戶嚇呆：830%
露營場私刑打死員工「營區畫面曝光」　縣府：非合法登記

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

3歲兒突暴衝「掙脫媽媽手」被車撞飛住ICU　母超自責

今晨15.3℃！　下波更低溫雨區擴大時間曝

台大畢業生不爽「繳稅養軍人」　慘遭現役國軍秀報稅單打臉

離鄉工作「月薪5萬」卻成月光族　他曝光開支嘆：在貧窮線掙扎

新北圖書館徵才27K「須放棄雙重國籍」　過來人曝內幕！館方回應了

蟑螂太多「她用1神器」消滅整個家族　照片驚呆網：多到可以炒菜了

好市多沙拉悄悄漲價！「每份198元」會員傻眼：濃湯也變少了

今年7月！新加坡樟宜機場自動通關最快15秒　 人工智慧上陣不用看護照

6／14數百萬人齊聚「麥加朝聖」　疾管署3點示警：當地流行2傳染病

北市「餃界LV」常青餃子館驚傳將熄燈　業者：感謝一甲子的愛護

李棟旭聽土味情話超氣「我44歲了^^」　「MBTI是SEXY」他怒喊：不要吵！

爸見女兒抽泣掏出千元鈔票　給1張繼續哭→1疊安靜離開

金紙免折直接飛爐內　網：神明自動點鈔機

觀眾鬧場大喊：拍遺照 小春安撫粉絲全場嗨炸

苦等5年！《慶餘年第二季》5/16登Disney+　張若昀滿血復活..權謀燒腦再升級

農場鵜鶘張巨嘴吞同事鴨　苦主被救出懵了：誰關燈

胡瓜101買錶被要求配貨500萬 「再也不去了」 ｜20240513 ET午間新聞

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

主持婚禮新郎超失控　她崩潰下台：我先離開

台南市佳里區海澄里萊芉寮工廠火警　全面燃燒火勢猛烈

3歲兒突暴衝「掙脫媽媽手」被車撞飛住ICU　母超自責

今晨15.3℃！　下波更低溫雨區擴大時間曝

台大畢業生不爽「繳稅養軍人」　慘遭現役國軍秀報稅單打臉

離鄉工作「月薪5萬」卻成月光族　他曝光開支嘆：在貧窮線掙扎

新北圖書館徵才27K「須放棄雙重國籍」　過來人曝內幕！館方回應了

蟑螂太多「她用1神器」消滅整個家族　照片驚呆網：多到可以炒菜了

好市多沙拉悄悄漲價！「每份198元」會員傻眼：濃湯也變少了

今年7月！新加坡樟宜機場自動通關最快15秒　 人工智慧上陣不用看護照

6／14數百萬人齊聚「麥加朝聖」　疾管署3點示警：當地流行2傳染病

北市「餃界LV」常青餃子館驚傳將熄燈　業者：感謝一甲子的愛護

外役監受刑人落跑！方青山犯9罪關7年9月　公布照片全國通緝

比銀杏更有用！專家推薦「大腦最愛」的5種食物　提升記憶不卡卡

3歲兒突暴衝「掙脫媽媽手」被車撞飛住ICU　母超自責

今年必備復古眼鏡！韓星都在戴無框眼鏡　Y2K紅框、豹紋框再流行

等嘸降息！　專家曝「1關鍵因素」讓通膨降不下來

搶銀樓強盜父　竟是「仁武削頭遊覽車」慘死老翁

三重滅門狠男控妻「酒店上班劈腿」：動手是幫她解脫

00940開刀！6檔成份股減碼　光寶科、統一砍最兇

美共和黨國會議員致函華府市長　籲與台北成為姐妹市

全球首例！英女童遺傳性失聰　基因治療竟重獲聽覺

農場鵜鶘張巨嘴吞同事鴨　苦主被救出懵了：誰關燈

生活熱門新聞

市場衣服「1件39元」！女結帳傻眼　秒被恐怖陣法包圍

一堆人等吃壽司！「店員大聲喊一句」6組客人秒結帳

坐高鐵看n次「自由座旅客」被勸導！全場秒嘆

蟑螂太多　她用1神器消滅整個家族

明天陽光露臉回溫「周四最冷狂掉10度」　氣象署：下周又有鋒面

LINE「最強功能」一票人每天用！

好市多沙拉又漲價！會員傻眼：濃湯也變少了

「餃界LV」驚傳將熄燈　業者：感謝一甲子的愛護

除毛師PO「除毛部位照」開批客人　眾人炸鍋

半夜「超大筆錢入帳」　女友忽冒出來！男冷掉分手

台大生怨繳稅養軍人　遭現役國軍秀報稅單打臉

新北圖書館徵才須放棄雙重國籍　館方回應了

看丈夫回家就煩！人妻願：希望老公過勞死

暈船台積電主管「我養妳就好」　她驚異常：繼續曖昧？

更多熱門

相關新聞

被爆藏籤！唐吉訶德將曝「補償措施」

被爆藏籤！唐吉訶德將曝「補償措施」

日本知名賣場唐吉訶德西門店被爆藏籤風波，網友爆料在情趣用品區，為抽到大獎「TENGA FLIP ORB」，把最後6顆扭蛋全包，結果發現沒有大獎籤，店員稱是因疏失搞錯講單，導致大獎ORB從來不在機器裡，遭外界質疑詐欺。台北市消保官13日下午前往現場稽查，說明傍晚唐吉訶德將宣布補償作為。

柯該剎車不剎車　京華城案今談3重點

柯該剎車不剎車　京華城案今談3重點

約台智光開會　北市府曝結論

約台智光開會　北市府曝結論

蔣萬安5／15啟程訪日4天行程曝光

蔣萬安5／15啟程訪日4天行程曝光

原拒出席賴520就職　蔣今態度放軟

原拒出席賴520就職　蔣今態度放軟

關鍵字：

文山區台北市政府生態園區大型飯店水族館

讀者迴響

熱門新聞

10年前買鴻海股票「放到忘記」！吳怡霈翻出帳戶嚇呆

台南明德外役監26歲受刑人跑了　正面照曝光

露營區虐死人！今年才開幕　Google五星好評

狼司機假借看夜景性侵女大生　判7年半定讞

市場衣服「1件39元」！女結帳傻眼　秒被恐怖陣法包圍

社區電梯基金按坪數分！她住1F拒付挨告結果曝

一堆人等吃壽司！「店員大聲喊一句」6組客人秒結帳

即／父遭騙走3千萬房產「主嫌落網」　女兒發文謝檢警

快訊／台南工廠火警　全面燃燒

牛肉麵99元！三商巧福生日慶優惠5/14登場

台南女童遭「狂賞10耳光」巴到站不穩！嬤曝動手原因

「最強外掛」安芝儇宣布搬到台灣！球迷嗨翻：歡迎成為高雄人

台南塑膠工廠3000平方公尺廠房陷火海

快訊／TENGA：送每位消費者最大賞

歐陽娜娜伯克利讀6年「只有文憑沒學位」親回應爭議

更多

最夯影音

更多

李棟旭聽土味情話超氣「我44歲了^^」　「MBTI是SEXY」他怒喊：不要吵！

爸見女兒抽泣掏出千元鈔票　給1張繼續哭→1疊安靜離開

金紙免折直接飛爐內　網：神明自動點鈔機

觀眾鬧場大喊：拍遺照 小春安撫粉絲全場嗨炸

苦等5年！《慶餘年第二季》5/16登Disney+　張若昀滿血復活..權謀燒腦再升級

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面