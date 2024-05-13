被爆藏籤！唐吉訶德將曝「補償措施」　北市消保官今赴西門店稽查

▲台北市法務局稽查唐吉訶德西門店。（圖／台北市法務局提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

日本知名賣場唐吉訶德西門店被爆藏籤風波，網友爆料在情趣用品區，為抽到大獎「TENGA FLIP ORB」，把最後6顆扭蛋全包，結果發現沒有大獎籤，店員稱是因疏失搞錯獎單，導致大獎ORB從來不在機器裡，遭外界質疑詐欺。台北市消保官13日下午前往現場稽查，說明傍晚唐吉訶德將宣布補償作為。

針對唐吉訶德西門店被爆「藏籤」，台北市法務局消保官會同市警局、商業處人員，一同到現場做稽查，並請業者說明及提供相關資料。台北市消保官陳盈全會後說明，唐吉訶德西門店就銷售扭蛋部分，總共有5月4日、5月8日兩波，各自99顆扭蛋銷售，對於消費者權益補償措施，唐吉訶德與TENGA正在研擬相關補償措施，預計今天傍晚會公告作為。

陳盈全提及，根據《台北市消費者保護自治條例》第9條跟第39條規定，業者必須正確揭露資訊，例如A賞或頭獎抽出後應該要揭露，不該有隱匿行為，否則可依照第39條要求業者限期改善，沒改善就處2萬以上、20萬以下罰鍰；目前TENGA說有提供正確貨源給唐吉訶德，而唐吉訶德目前在了解有無員工疏失，並預計稍晚說明聯合補償作為。

至於要依照何種根據來做補償措施？陳盈全說明，因為唐吉訶德採用會員制度，這邊會主動通知有消費的會員，看是不是能夠更換商品等，方案由業者稍後宣布。

此外，陳盈全也提到，據了解，今已有消費者到警察局做報案，針對是不是有涉及詐欺部分，會請警察單位做受理與後續調查。