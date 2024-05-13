2波東北季風接力 周三、周四冷空氣發威「低溫探15度」

▲氣象署表示，未來一周2波東北季風接力報到，氣溫下降。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今（13日）鋒面通過影響，各地氣溫下降且降雨增加，中央氣象署指出，本周有2波東北季風影響，周五前中部以北低溫20度，周三、周四冷空氣影響，預估平地低溫17至18度，局部空曠地區或近山區更低一點，可能有15度低溫，而春夏是金門馬祖的霧季，提醒民眾前往金馬地區，要留意航班資訊。

氣象署預報中心科長林柏東說，目前有一波鋒面通過台灣地區，台灣上空雲系較多，從昨晚開始北部地區明顯降雨，到今天清晨已經緩和，比較強的對流區域已移到東部外海，今日降雨會逐漸趨緩。

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▲未來一周有兩波東北季風，氣溫下探18至19度，局部空曠或近山區可能出現15度低溫。（圖／氣象署提供）

未來一周天氣，林伯東表示，今天主要受東北季風增強影響，各地偏涼且雲量多，明天天氣與今天類似，北部、東半部、金門馬祖偏涼，清晨低溫18至19度。明日東北季風減弱，天氣晴朗，各地氣溫稍微回升，但清晨北部、東半部仍接近19至20度。

林伯東說，周四再有另一波東北季風增強，溫度略為降低，但預估這波水氣較少，各地降雨不明顯、天氣穩定，周五至周日東北季風再度減弱，各地氣溫回升，天氣穩定，但2波東北季風的影響，沿海風力強勁，海上船隻要留意。

氣象專家吳德榮今指出，周三至周五清晨因輻射冷卻加成，北台平地最低溫降至15度。林伯東表示，周四預估東北季風再起，周三、周四較低溫，尤其中部以北、東北部天氣晴朗加上冷空氣影響，預估平地17至18度，市區19度，空曠區域或近山區再低一點，可能出現15度低溫。