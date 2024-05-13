夜市1美食「小包50元→100」他傻眼 ！全場超有感：吃了個寂寞

▲有網友發現夜市的炸排骨酥價格狂漲1倍，引起熱烈討論。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

台灣的夜市有各種平價小吃及娛樂攤位，受到不少民眾及觀光客喜愛，不過隨著物價不斷上漲，有民眾就觀察到，部分餐點的價格已經不再是「銅板價」。近日，就有一名網友發文感嘆，他觀察夜市賣炸排骨酥的攤位，1小包就要100元，讓他不禁好奇比起其他小吃，「為什麼夜市的排骨酥這麼貴？」結果引起熱烈討論。

原PO在PTT以「為什麼夜市的排骨酥這麼貴？」為題發文，表示以前就覺得夜市的炸排骨酥很貴，以自家附近的夜市為例，以前賣小包50元、中包100元、大包150元，沒想到近幾年價格變更驚人，小包漲到100元、中包150元、大包200元，整整貴了1倍，讓原PO好奇詢問「明明排骨酥的肉也沒有很多，為什麼價格會比一般夜市小吃來的貴呢？」

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此文一出，引起網友熱議，不少人紛紛表示有同感，留言直呼「真的貴又少，100元吃了個寂寞」、「物價上漲是有影響，但這東西在物價上漲之前就已經很貴了」、「都骨頭，不知道好吃在哪，而且排骨超便宜的，又不是多難做的東西，真的貴」、「真的！久久沒吃，上次突然想到去買，才發現居然沒50元的，100元份量也不多」。

另外也有網友建議，其實可以選擇自己料理「我後來都去超市買排骨酥或鹽酥雞自己烤或炸來吃，只要大家不嫌麻煩的話，非常便宜」、「喜歡吃菜市場買1000元豬肉自己做，可以吃到吐，吃到讓你怕」、「直接去超市買冷凍食品自己加熱吃，味道也不輸夜市，重點是，便宜非常多」。

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