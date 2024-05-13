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他滑小紅書驚呆「比抖音猛」！改觀推下載：真的好用

▲社交App，臉書，IG，小紅書，TikTok。（圖／記者廖婕妤攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者廖婕妤攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多人無聊的時候，會滑各種社群軟體打發時間。有PTT網友表示，發現自己滑「小紅書」的時間漸漸超越PTT，「真的好用，圖文並茂+影音，比抖音還猛，還可以及時的跟網友互動討論」，推薦其他人去載來用用看。

「有人也是這樣嗎？」有網友在PTT的Gossiping板問卦「滑小紅書的時間漸漸超越PTT」，文中直讚，「說真的，小紅書真的好用」，他甚至覺得比抖音還猛，不僅圖文並茂+影音，還可以及時跟網友互動討論，推薦沒用過的人去載來用看看。

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看到貼文後，許多人也忍不住直點頭，「小紅書興趣導向很強，超垃圾的內容有養好演算法就少，Threads、抖音垃圾內容太多。雖然稱不上多好，但至少算有趣的消遣」、「旅遊留學神器沒有之一」、「買包和旅遊都不錯用，中國人海戰術資訊還是滿多的」、「都用來看美妝資訊，真的好用」、「大陸APP真的強：微博、小紅書、B站、抖音、 TikTok，我常在用，很有趣又實用，幾乎沒在看YT、IG了。」

另外，本站2023年底曾報導，「銘銘就MMG」在YouTube上傳影片，調查國中生愛用的社群平台，不少同學指出，最常使用的其實是Instagram，因為爸媽比較常用臉書和LINE，但管不到Instagram、也不會使用，所以感覺更有隱私。

也有人說，如果想看影片，就會使用TikTok觀看，女學生也分享平時會使用小紅書來學習化妝。最少用的社群平台則是Facebook和LINE，有學生說「很像阿公阿嬤在用的東西」，且因為這兩款APP比較常和家人、班級群組聯絡，所以很少打開，想聊天就會用Instagram。

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