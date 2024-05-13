交往2年只牽手！見家長才知「2婚帶2子」　要求聘金88萬他傻眼

▲男網友抱怨，交往2年女友都不給碰，近日才知對方有過一段婚姻，還有小孩。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

現代人雖觀念開放，但若是對象為二婚又有小孩，可能還是會思考一下，才會決定是否在一起。一名男網友抱怨，交往2年女友都不給碰，結果最近見完家長才知對方有過一段婚姻，還有小孩，不僅如此，對方家長還要求聘金要88萬，讓他直呼「是在賣女兒嗎」。

原PO在《婚姻家庭甘苦談》表示，與女友談了兩年的異地戀，但一直以來都沒有發生關係，就只有牽牽小手，作為男人肯定是想發生關係，不過屢遭對方用各種理由拒絕，直到最近去見家長，才知道女友居然是二婚，而且還有2個小孩。

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原PO透露，不僅如此，對方家長居然一開口就要聘金88萬，讓他相當傻眼。他內心忍不住OS，「是嫁女兒還是賣女兒？難道是鑲上鑽石了，謝天謝地還沒有發生關係。」

他強調，自己生氣的地方在於，對方隱瞞了曾經結過婚還有小孩的事情，要是彼此之間在相處時坦誠相待，也不至於會這樣，一份感情裡面最害怕的就是欺騙。

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「二婚沒有對與不對，但刻意隱瞞就很母湯」、「如果是隱瞞我會生氣」、「你是一婚你又何必找二婚還帶孩子，現在要見家長你才知道這個情況，說明她不夠真誠，可以分了」、「談兩年才知道二婚，一開始就沒坦誠」。

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