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中港台哪位女演員「演技最強？」　一票秒答：拿獎跟喝水一樣

▲▼《花樣年華》張曼玉、梁朝偉。（圖／CATCHPLAY提供）

▲《花樣年華》梁朝偉、張曼玉。（圖／CATCHPLAY提供）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人看劇、看電影時，都很注重演員的演技如何。近日有網友好奇拋問，在大家心目中，哪一個華語影后的演技最強呢？貼文曝光後，掀起討論，其中不少人都點名張曼玉，「張曼玉國際級影后」、「張曼玉，真的被嚇到」。

有網友在PTT的movie板上，以「你心中華語影后演技最頂是誰」為標題發文表示，在很多人心目中，演技最好的男演員就是梁朝偉了，那演技最好的影后是誰呢？以中港台來說，他覺得最優秀的就是林青霞，氣場很強，且好、壞、可愛、妖豔都能詮釋。

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貼文曝光後，被最多人點名的則是張曼玉，「只能是張曼玉了」、「女演員想一想應該是張曼玉，另外男演員推周潤發」、「最厲害還是張曼玉」、「如果綜合評比，第一名我會選張曼玉吧」、「張曼玉能勝任的角色跨度非常大」、「直接想到的是張曼玉，不過應該跟時代有關」、「張曼玉，根本沒懸念」、「唯一選擇就是張曼玉，連演花瓶都可以很到位，演技收放自如」、「張曼玉就是女版梁朝偉，拿獎跟喝水一樣」。

▲▼ 林青霞領金馬獎 。（圖／金馬獎提供）

▲林青霞。（圖／金馬獎提供）

除了張曼玉，也有網友回應，「問就是楊紫瓊」、「我自己會給吳倩蓮」、「鞏俐才是可以霸氣也可楚楚可憐」、「舒淇在演戲的時候太有魅力了」、「近年會讓人亮眼的就是謝盈萱」、「楊貴媚，她很早期就穩穩強了」、「梅艷芳演技也很好+1，葉德嫻也不錯」、「蕭芳芳、梅艷芳，能把喜劇悲劇的情緒都演得極好，才叫演技頂」。

據悉，張曼玉代表作包含《畫出彩虹》、《阮玲玉》、《花樣年華》等，她不只多次獲得香港電影金像獎影后、金馬獎影后榮譽，也曾獲得柏林影展影后、坎城影展影后殊榮，演技備受肯定。

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