鹹酥雞好朋友是蒜頭？大票點名「它」才神：沒加不能叫鹹酥雞

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

鹹酥雞攤食材多元，每家的風格也不太相同，在調味、配料上下工夫。就有網友好奇問其他人，有的鹹酥雞店會附蒜頭，有的附洋蔥，「大家覺得鹹酥雞的好朋友是蒜頭呢？還是洋蔥？」話題引發熱論。

這位網友在PTT的Gossiping板問卦，「鹹酥雞的好朋友是蒜頭還是洋蔥？？？」文中表示，「有的鹹酥雞店會附蒜頭～有的鹹酥雞店會附洋蔥～大家覺得鹹酥雞的好朋友是蒜頭呢？還是洋蔥？有沒有鹹酥雞加蒜頭？加洋蔥的八卦？」

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貼文引發熱論，「我全都要.jpg」、「我吃過加蔥花的」、「蒜頭最貴」、「蔥花也很讚，之前吃過念念不忘」、「洋蔥+蒜頭+蔥花」、「胡椒粉、辣椒粉、蒜頭」、「吃過加酸菜的」、「是香菜」、「蒜頭、洋蔥、九層塔一起炸下去真的超好吃」。

其中大多網友偏好蒜頭，「問就是蒜頭他X的加爆」、「個人偏好蒜頭，九層塔苦苦的」、「蒜頭，吃雞不吃蒜，味道少一半 」、「當然是蒜末，嗚嗚……昨天晚上吃鹹酥雞，老闆說沒蒜頭了，只加了洋蔥，好不夠味呀！」

不過，最受歡迎的並非原PO提到的蒜頭、洋蔥，眾人秒點名1樣，「九層塔」、「都給我加，還要有九層塔」、「九層塔跟蒜頭」、「九層塔啊！沒有加九層塔就不能說是鹹酥雞」、「九層塔才是神」、「九層塔最高」、「油亮油亮的九層塔最讚」、「勿忘九層塔」。