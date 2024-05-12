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520新人登記首選！新北祭「指定結婚生效日」加碼送禮

▲520新人登記首選！新北祭「指定結婚生效日」加碼送禮。（圖／新北市民政局提供）

▲金山戶所「浪漫長九玫瑰香水皂禮盒」。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

一年一度520即將來臨，由於諧音「我愛你」成為新人結婚登記的首選，為方便新人時間安排也避開登記高峰人潮，新北市民政局鼓勵可多加利用「指定結婚生效日」服務，於5月15日至5月17日提前到戶政事務所辦理手續，此外各區戶所也加碼贈送婚禮小物，祝福每對步入婚姻的新人幸福美滿。

▲520新人登記首選！新北祭「指定結婚生效日」加碼送禮。（圖／新北市民政局提供）

▲板橋戶所「粉愛禮盒」。

民政局表示，近年來214、520等特殊日期因為浪漫又好記，都成為新人們選擇結婚登記的熱門日子。「指定結婚生效日」的服務，只要在結婚登記日前三個工作日內至戶政事務所登記，並指定結婚登記生效日便可完成，讓新人有更充裕的時間完成結婚大事。

民政局補充，為表達對新人的祝福，新北市18個戶政事務所別出心裁，推出各式充滿意義的贈禮。中和戶所以「呷好米．嫁好尪」俗諺為發想，將囍米製成「幸福米（美）滿」的花磚，祝賀新人未來幸福又美滿；而板橋戶所以Lucky馬克杯及小熊毛巾，寓意「幸福一『輩』子，熊愛哩」；三重戶所及金山戶所則分別以「甜蜜小熊玫瑰香氛禮盒」、「浪漫久久（九）玫瑰香水皂禮盒」，藉玫瑰花語象徵新人濃濃的愛情。

▲520新人登記首選！新北祭「指定結婚生效日」加碼送禮。（圖／新北市民政局提供）

▲中和戶政「幸福米（美）滿」。

▲520新人登記首選！新北祭「指定結婚生效日」加碼送禮。（圖／新北市民政局提供）

▲三重戶所「甜蜜小熊香氛禮盒」。

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