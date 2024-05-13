阿富汗山洪爆發315死！塔利班急求援　巴西也陷水患釀135死

▲阿富汗北部山洪爆發，造成數千棟房屋損毀、路面被淤泥覆蓋。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

全球自然災害頻傳，阿富汗北部在連日大雨後爆發山洪，摧毀幾乎整個村莊，造成315人死亡、1600多人受傷，由於醫療機構和供水設備損毀，塔利班也罕見呼籲國際組織援助。此外，位於南美洲的巴西同樣傳出水患災情，死亡人數已升至143人，另外還有125人下落不明。

▲阿富汗北部山洪爆發造成315人死亡。（圖／路透）



根據《路透社》報導，阿富汗北部一處村莊遭暴雨引發的山洪摧毀，造成315人死亡、1600多人受傷。塔利班政府難民部指出，有數千棟房屋損毀、路面被淤泥覆蓋、大量牲畜死亡，醫療機構和供水設備也遭破壞，災情可能會再擴大。

由於當地居民的生命和生計都陷入危機，塔利班經濟部長哈尼夫（Din Mohammad Hanif）罕見發布聲明，呼籲聯合國、國際人道主義機構和私人企業提供災民援助。

▲巴西南部的南大河州水患已增至143死。（圖／路透）



位於巴西南部的南大河州（Rio Grande do Sul）近幾周持續遭暴雨襲擊引發嚴重水患，死亡人數已升至143人，另外還有125人下落不明，而且降雨還在持續，當地河流水位越來越高，狀況十分令人擔憂。

這場水患已造成南大河州53.8萬居民流離失所，巴西政府也在11日晚間宣布，將撥款121億雷亞爾（約台幣76億元）作為緊急支出，協助災民避難與重建家園。

▲▼巴西南部的南大河州水患已增至143死，數十萬人流離失所。（圖／路透）

