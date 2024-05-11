強降雨狂襲阿富汗！北部村莊「被洪水沖成廢墟」　至少60死逾百傷

▲強降雨連日狂襲阿富汗引發洪災，造成60死逾百傷。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

阿富汗北部巴格蘭省（Baghlan）連遭強降雨，導致嚴重山洪暴發，造成至少60人死亡，100多人受傷。由於當地至今仍有數十人下落不明，且接下來可能還會迎來至少2場風暴，因此當局預計死亡人數可能會繼續上升。

據BBC報導，巴格蘭省內5個地區過去幾周連續遭受強降雨侵襲，網上流出的照片顯示，洪水在當地沖毀了幾個村莊的房屋，讓整個住宅區變成一片廢墟，目前已奪走至少60人的性命，並造成逾百人受傷。

▲阿富汗的村莊已被大水沖成廢墟。（圖／達志影像／美聯社）

內政部發言人卡尼（Abdul Mateen Qani）指出，多數的罹難者主要來自巴格蘭省的Borka地區，當地目前有超過200人仍受困家中。此前，當局已派出直升機，試圖進入災區協助黎民脫困，不過由於機上缺乏夜視燈，導致行動面臨阻礙。

當地官員哈姆達（Hedayatullah Hamdard）告訴法新社，軍隊等急救人員「正在泥漿和瓦礫下尋找生還者」，部分失去家園的民眾也得到了帳篷、毯子和食物等物資，不過由於連接喀布爾（Kabul）和阿富汗北部的主要道路已被大水切斷，讓救援工作變得更加困難。

報導稱，這場災難是阿富汗近期頻繁爆發的其中一起洪災。自4月中旬以來，當地已多次發生洪水，造成逾百人死亡。專家指出，阿富汗是全球受氣候變遷影響最嚴重的國家之一，而這座受盡戰火蹂躪，加上近年天災頻發的國家，是全球最貧窮國家之一。