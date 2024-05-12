爆紅書《老公怎麼還不去死》陽明交大0人借閱！小編一段話慘被罵翻

▲陽明交通大學圖書館分享圖書《老公怎麼還不去死》六都圖書館借閱狀況。（圖／翻攝自Facebook／國立陽明交通大學圖書館）

記者閔文昱／綜合報導

日本作家小林美希於2022年出版的圖書《老公怎麼還不去死：家事育兒全放棄還要人服侍？！來自絕望妻子們的深層怒吼》，近期成為各圖書館預約等待的暢銷書，全台超過千人等待借閱。不過，國立陽明交通大學圖書館在推廣該書時，一段話卻被網友認為「缺乏性別意識」，引發抨擊。

粉專「國立陽明交通大學圖書館」在9日發文，《老公怎麼還不去死 : 家事育兒全放棄還要人服侍？！來自絕望妻子們的深層怒吼》為近期婚姻關係熱門圖書，目前陽明交通大學的預約人數是0人，歡迎大家預約。不過在原始貼文中，小編還提到「Q.E.D. ｜本校教職員們的婚姻關係良好！良好的身心靈狀態，共創優質校園環境～」

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▲粉專小編原始貼文。（圖／翻攝自Facebook／國立陽明交通大學圖書館）

此篇貼文一出，馬上引發不少網友質疑，「借書的人不代表婚姻關係不好，沒借這本書也不代表婚姻關係良好，透過表面上的借書數量詮釋他人的婚姻關係不恰當」、「圖書館小編能不能有性別意識一點？拿婚姻狀態當話題。性/別敏感度實在是不夠，考慮一下去上性平課程吧」、「圖書館小編在工作時間使用粉專宣傳書籍是可以，但將婚姻關係二分法貼標籤和扣帽子真的不太好」。

另外，也有網友分析貼文不妥的4大原因，第一，「請問小編有看過這本書嗎，這篇貼文的敘事形式太過斷章取義，甚至於妖魔化這整本書，以及借閱這本書的人。」第二，文章中推論看這本書的就是婚姻狀況有問題，沒有看就是婚姻幸福美滿，「這個邏輯上成立嗎？」

該名網友接著指出，第三，就算這本書真的是幫助大家尋求婚姻問題解方的書，小編這樣的言論完全讓需要尋求協助的人不敢去找尋相關訊息與處理方式，「跟以前污名化離婚、合理家庭暴力等等的思想有什麼不同？」第四，仍然感謝小編嘗試用各種方式推廣書籍，但以這樣的方式宣傳，根本沒有人敢借閱這些書，成為破壞所謂「良好婚姻關係、優質校園環境」的罪人。

對此，陽明交大圖書館粉專目前已將內文更改為「近期婚姻關係熱門圖書，歡迎預約。」並在留言區表示「接受所有指教」。有網友則透露，該名小編已辭，希望透過討論，可以增進所有的關係，讓性別意識融入到生活，落實性別平等。