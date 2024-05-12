　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

爆紅書《老公怎麼還不去死》陽明交大0人借閱！小編一段話慘被罵翻

▲陽明交通大學圖書館分享圖書《老公怎麼還不去死》六都圖書館借閱狀況。（圖／翻攝自Facebook／國立陽明交通大學圖書館）

▲陽明交通大學圖書館分享圖書《老公怎麼還不去死》六都圖書館借閱狀況。（圖／翻攝自Facebook／國立陽明交通大學圖書館）

記者閔文昱／綜合報導

日本作家小林美希於2022年出版的圖書《老公怎麼還不去死：家事育兒全放棄還要人服侍？！來自絕望妻子們的深層怒吼》，近期成為各圖書館預約等待的暢銷書，全台超過千人等待借閱。不過，國立陽明交通大學圖書館在推廣該書時，一段話卻被網友認為「缺乏性別意識」，引發抨擊。

粉專「國立陽明交通大學圖書館」在9日發文，《老公怎麼還不去死 : 家事育兒全放棄還要人服侍？！來自絕望妻子們的深層怒吼》為近期婚姻關係熱門圖書，目前陽明交通大學的預約人數是0人，歡迎大家預約。不過在原始貼文中，小編還提到「Q.E.D. ｜本校教職員們的婚姻關係良好！良好的身心靈狀態，共創優質校園環境～」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲粉專小編原始貼文。（圖／翻攝自Facebook／國立陽明交通大學圖書館）

▲粉專小編原始貼文。（圖／翻攝自Facebook／國立陽明交通大學圖書館）

此篇貼文一出，馬上引發不少網友質疑，「借書的人不代表婚姻關係不好，沒借這本書也不代表婚姻關係良好，透過表面上的借書數量詮釋他人的婚姻關係不恰當」、「圖書館小編能不能有性別意識一點？拿婚姻狀態當話題。性/別敏感度實在是不夠，考慮一下去上性平課程吧」、「圖書館小編在工作時間使用粉專宣傳書籍是可以，但將婚姻關係二分法貼標籤和扣帽子真的不太好」。

另外，也有網友分析貼文不妥的4大原因，第一，「請問小編有看過這本書嗎，這篇貼文的敘事形式太過斷章取義，甚至於妖魔化這整本書，以及借閱這本書的人。」第二，文章中推論看這本書的就是婚姻狀況有問題，沒有看就是婚姻幸福美滿，「這個邏輯上成立嗎？」

該名網友接著指出，第三，就算這本書真的是幫助大家尋求婚姻問題解方的書，小編這樣的言論完全讓需要尋求協助的人不敢去找尋相關訊息與處理方式，「跟以前污名化離婚、合理家庭暴力等等的思想有什麼不同？」第四，仍然感謝小編嘗試用各種方式推廣書籍，但以這樣的方式宣傳，根本沒有人敢借閱這些書，成為破壞所謂「良好婚姻關係、優質校園環境」的罪人。

對此，陽明交大圖書館粉專目前已將內文更改為「近期婚姻關係熱門圖書，歡迎預約。」並在留言區表示「接受所有指教」。有網友則透露，該名小編已辭，希望透過討論，可以增進所有的關係，讓性別意識融入到生活，落實性別平等。

ET快訊
王永慶曾當面教記帳　張雅涵24歲創業「今營收破億」
三重滅門案破案關鍵是「鷹眼神探」！靠一隻狗狗找出兇嫌藏身處
快訊／48歲《上流戰爭》嚴基俊要結婚了　「12月辦婚禮」對象
快訊／上班注意！　國1「2車追撞」大回堵
三重滅門女婿抱「糯米」狗碗逃台中　3特徵太顯眼落網
桃園女高中生被打到腦震盪！霸凌者PO道歉文「2天後竟提告」
「三重滅門3死」1900萬豪宅成凶宅　房東損失曝光
三重滅門血案「女婿正面照曝光」！亡妻曾誇：不干預我的愛好

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

集體被拖吊「大家傻眼互看」　醫：告示有陷阱

今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝

櫛瓜蒸煮完「味道超苦」！營養師曝原因：會苦千萬別吃

北部炸雷雨一晚「3縣市停電」影響7945戶　台電回應了

快訊／桃園又停電！大園、中壢「1667戶一片黑」　台電回應了

手機又震動了⋯丈夫奪命連環Call後失控　她嘆：竟是焦慮的開端

快訊／大雷雨夜襲北台灣！氣象署發「7縣市大雨特報」　警戒區域曝

快訊／鋒面接近各地降雨增　東北季風增強「北台灣轉涼」

北部開始下雨了！彭啟明曝雷達圖：明天雨更大

快訊／新北板橋停電！網：有聽見爆炸聲　大觀路、僑中一街陷黑暗

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

楊謹華問周揚青：沒想結婚嗎？　她單身3年..認了「曾想嫁」

韋禮安.羅時豐合唱台語版＜如果可以＞　雙胞胎合體！曝「走投無路」才認識XD

小S唸Lily卡片兩句就哭了！　女兒真情告白「永遠是妳的依靠」

三重滅門案「糯米被帶走了」　大女兒赴分局將愛犬抱回家

祖孫三代滅門！姐：最近有吵架　「妹婿曾借40萬」目前下落不明

集體被拖吊「大家傻眼互看」　醫：告示有陷阱

今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝

櫛瓜蒸煮完「味道超苦」！營養師曝原因：會苦千萬別吃

北部炸雷雨一晚「3縣市停電」影響7945戶　台電回應了

快訊／桃園又停電！大園、中壢「1667戶一片黑」　台電回應了

手機又震動了⋯丈夫奪命連環Call後失控　她嘆：竟是焦慮的開端

快訊／大雷雨夜襲北台灣！氣象署發「7縣市大雨特報」　警戒區域曝

快訊／鋒面接近各地降雨增　東北季風增強「北台灣轉涼」

北部開始下雨了！彭啟明曝雷達圖：明天雨更大

快訊／新北板橋停電！網：有聽見爆炸聲　大觀路、僑中一街陷黑暗

小孟老師／5月13日星座運勢　雙魚狂飆財富自由

三重女婿殺祖孫3人還找人清魚缸　高大成：證明不知道人死了

好多病毒！　醫也中獎：喉嚨超痛完全失聲

阿富汗山洪爆發315死！塔利班急求援　巴西也陷水患釀135死

夏日必備Bra Top少穿一件更舒適！5款人氣品牌推薦　連Jisoo也愛

王永慶曾當面教記帳　張雅涵24歲創業「今營收破億」

快訊／48歲《上流戰爭》嚴基俊要結婚了！　「12月辦婚禮」對象身分曝光

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」大回堵

直擊紅孩兒馬國賢「蹲坐路邊吃便當」　落魄大叔造型突講話超大聲

集體被拖吊「大家傻眼互看」　醫：告示有陷阱

廟會辣妹「遮3點」狂扭　抬腿一揮阿伯站台下猛盯

生活熱門新聞

北部開始下雨了！彭啟明：明天雨更大

今明全台變天　「下最大」地區曝

半夜「超大筆錢入帳」　女友忽冒出來！男冷掉分手

Google正在錄下你的聲音！　關閉步驟一次看

今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝

北部一晚「3縣市停電」　台電回應了

快訊／7縣市大雨特報！最新警戒區域曝

櫛瓜蒸煮完味道超苦！營養師：別吃

貨到付款收到「詐騙包裹」！前物流業者曝解方

專家曝驅蚊最快方法　「1電器」比捕蚊燈強

鋒面快閃！今晚到明天雷雨炸全台　周二到周五輻射冷卻「溫差大」

暈船台積電主管「我養妳就好」　她驚異常：繼續曖昧？

「寶寶沒有大拇指」家人堅持打胎！她淚：不是大缺陷

不讓民眾追著垃圾車跑！環境部再補助11縣市試辦「定時定點收運」

更多熱門

相關新聞

包牌卻沒有大獎！店家竟喊「已經拿起來了」

包牌卻沒有大獎！店家竟喊「已經拿起來了」

包牌卻沒有大獎！一名男網友表示，日前到台北西門町一間日式賣場購買情趣用品的扭蛋，看到大獎還未抽出，盒子裡剛好剩下6個，於是全包了，沒想到一一打開後，仍不見大獎，店家表示大獎事前就被拿起來了，因為怕大獎被抽走就沒有人要抽了，甚至要他們花錢把大獎買回去，讓他超傻眼。

嚴宏鈞鄭重澄清偷暗號疑雲

嚴宏鈞鄭重澄清偷暗號疑雲

王正坤醫師發表新書指導如何防止醫美儀器燙傷

王正坤醫師發表新書指導如何防止醫美儀器燙傷

403強震「全台最慘圖書館曝光」　國台圖估：明年春天完全修復

403強震「全台最慘圖書館曝光」　國台圖估：明年春天完全修復

網美遇臨檢「任警揉雪乳」！免罰單秒放行

網美遇臨檢「任警揉雪乳」！免罰單秒放行

關鍵字：

圖書館性別意識婚姻關係新書爭議

讀者迴響

熱門新聞

北部開始下雨了！彭啟明：明天雨更大

男付不出醫藥費出院　家中猝逝沒錢下葬

牛肉麵99元！三商巧福生日慶優惠5/14登場

恐怖女婿正面照曝光！亡妻曾誇他這件事

祖孫三代滅門　生前出遊天倫畫面曝

三重滅門案妻子是二寶媽　「糯米」是岳母的狗

女高中生摑掌剪髮案！霸凌者道歉完提告

社區電梯基金按坪數分！她住1F拒付挨告結果曝

今明全台變天　「下最大」地區曝

三重3死豪宅成凶宅　房東損失曝光

半夜「超大筆錢入帳」　女友忽冒出來！男冷掉分手

Google正在錄下你的聲音！　關閉步驟一次看

YTR小吳公開「路人無碼照」被罵爆！　緊急刪文道歉：是我思慮不周

第一眼看到魚還是貓？超準心測

即／竹東老字號冰店大火！整排建物燃燒

更多

最夯影音

更多

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面