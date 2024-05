現實版馴鹿寶貝？女師深夜狂傳3萬訊息騷擾學生　教室內大玩性愛遊戲

▲33歲教師阿爾蒙特涉嫌性侵學生,還曾在深夜向一名17歲女學生發送近3萬封訊息。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

美國紐約33歲法語教師阿爾蒙特(Dulaina Almonte)因涉嫌性侵學生,並在深夜向一名17歲女學生發送近3萬封訊息,而在2020年遭教育局解僱。不過,最近人們發現,這名惡名昭彰的女教師竟來到了同城另一所特許學校任教,還囂張宣稱「這座城市沒人碰得了我」,引發社會嘩然。

據《紐約郵報》報導,4年前,阿爾蒙特被爆料與學生關係親密,引發當局調查,結果發現這名教師曾多次騷擾學生。通訊紀錄顯示,阿爾蒙特在14個月內,於深夜時分向一名17歲女學生發送了2萬8075封簡訊,並與一名12年級的男學生互傳了近1900封訊息,還有學生多次到訪她家。

Teacher fired for 'sending 30,000 creepy late-night texts to young girl' is STILL working in a school - as she brags 'you can't f****** touch me' THIS SICK PEDO NEEDS TO BE JAILED! Find #DulainaAlmonte & make it stop ABUSING KIDS! Jail This freak cunt https://t.co/yiIB3RsC5Y