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現實版馴鹿寶貝？女師深夜狂傳3萬訊息騷擾學生　教室內大玩性愛遊戲

▲▼33歲教師阿爾蒙特涉嫌性侵學生，還曾在深夜向一名17歲女學生發送近3萬封訊息。（圖／翻攝自X）

▲33歲教師阿爾蒙特涉嫌性侵學生，還曾在深夜向一名17歲女學生發送近3萬封訊息。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

美國紐約33歲法語教師阿爾蒙特（Dulaina Almonte）因涉嫌性侵學生，並在深夜向一名17歲女學生發送近3萬封訊息，而在2020年遭教育局解僱。不過，最近人們發現，這名惡名昭彰的女教師竟來到了同城另一所特許學校任教，還囂張宣稱「這座城市沒人碰得了我」，引發社會嘩然。

據《紐約郵報》報導，4年前，阿爾蒙特被爆料與學生關係親密，引發當局調查，結果發現這名教師曾多次騷擾學生。通訊紀錄顯示，阿爾蒙特在14個月內，於深夜時分向一名17歲女學生發送了2萬8075封簡訊，並與一名12年級的男學生互傳了近1900封訊息，還有學生多次到訪她家。

此外，阿爾蒙特也被指控在教室與學生發生性行為，並與學生多次在校園內親熱、口交，因此她任教的哈里S杜魯門高中（Harry S. Truman High School）決定將這名教師解僱，而教育部的調查報告也顯示，這名教師「與學生過度親密的行為已證明她無法繼續在紐約學校任教」。

然而，連續被爆出醜聞的阿爾蒙特並未因此離開教育界，因為人們最近發現，這名女教師如今已轉到了同城另一所特許學校AECI 2: NYC教授西班牙語，薪水甚至還從原本的7萬1963元（約新台幣234萬元）提高到了7.4萬美元（約新台幣240萬元）。

事情揭露後，批評者強烈譴責了教育部的疏忽，抨擊像阿爾蒙特這樣的教師公然違反教育部規定，做出「不適當行為」後卻依舊藏匿在教育部的保護傘下，讓更多青少年曝露於性侵風險之下。不過，阿爾蒙特堅稱所謂的調查報告「完全是假的」，還囂張對外宣稱，「我根本沒犯錯，只要我還是老師我就不會認錯，這座城市根本沒人動得了我」。

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