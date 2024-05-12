只多活7周！全球首例「豬腎移植」患者過世　院方證實

▲斯萊曼3月16日在麻薩諸塞州總醫院接受4小時手術，並在4月初出院，成為世界上第一名接受豬腎移植的活人患者。（圖／達志／示意圖）

記者詹雅婷／綜合報導

美國62歲男子斯萊曼（Richard Slayman）是世界首位成功移植基因改造豬腎的人類，今年3月16日接受移植手術，並於4月出院，當時醫療團隊宣稱豬腎將可運作至少2年。然而麻薩諸塞州總醫院5月11日發聲明證實斯萊曼已經過世，對此深感悲痛，向家屬表達慰問，但並無任何跡象顯示他的死因與豬腎移植有關。

美聯社報導，斯萊曼是長年洗腎的高血壓患者，罹患第二型糖尿病，經過多年等待，終於在2018年接受人體腎臟移植手術，但5年後腎臟開始出現衰竭，2023年5月又開始洗腎，但卻出現洗腎併發症，判定需要接受頻繁手術，在院方的建議之下，他接受豬腎移植。

斯萊曼3月16日在麻薩諸塞州總醫院接受4小時手術，並在4月初出院，成為世界上第一名接受豬腎移植的活人患者。不過時隔不到2個月，斯萊曼過世，院方透過聲明表示，並無任何跡象顯示他的死與豬腎移植手術有關。

斯萊曼的家屬11日當天也發出聲明，向負責手術的醫療團隊表達感謝，讓他們可以與斯萊曼多相處7周的時間，且斯萊曼接受手術的部分原因就是要給其他需要移植才能活命的患者燃起希望，「他已經完成這個目標，他的希望與樂觀將會永遠持續下去」。

此前，豬腎被暫時移植到腦死器捐者身上。另外，也有兩名男子接受豬心移植，但都在幾個月內過世。