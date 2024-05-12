　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

只多活7周！全球首例「豬腎移植」患者過世　院方證實

麻醉醫師,麻醉,手術,手術室。（圖／達志／示意圖）

▲斯萊曼3月16日在麻薩諸塞州總醫院接受4小時手術，並在4月初出院，成為世界上第一名接受豬腎移植的活人患者。（圖／達志／示意圖）

記者詹雅婷／綜合報導

美國62歲男子斯萊曼（Richard Slayman）是世界首位成功移植基因改造豬腎的人類，今年3月16日接受移植手術，並於4月出院，當時醫療團隊宣稱豬腎將可運作至少2年。然而麻薩諸塞州總醫院5月11日發聲明證實斯萊曼已經過世，對此深感悲痛，向家屬表達慰問，但並無任何跡象顯示他的死因與豬腎移植有關。

美聯社報導，斯萊曼是長年洗腎的高血壓患者，罹患第二型糖尿病，經過多年等待，終於在2018年接受人體腎臟移植手術，但5年後腎臟開始出現衰竭，2023年5月又開始洗腎，但卻出現洗腎併發症，判定需要接受頻繁手術，在院方的建議之下，他接受豬腎移植。

斯萊曼3月16日在麻薩諸塞州總醫院接受4小時手術，並在4月初出院，成為世界上第一名接受豬腎移植的活人患者。不過時隔不到2個月，斯萊曼過世，院方透過聲明表示，並無任何跡象顯示他的死與豬腎移植手術有關。

斯萊曼的家屬11日當天也發出聲明，向負責手術的醫療團隊表達感謝，讓他們可以與斯萊曼多相處7周的時間，且斯萊曼接受手術的部分原因就是要給其他需要移植才能活命的患者燃起希望，「他已經完成這個目標，他的希望與樂觀將會永遠持續下去」。

此前，豬腎被暫時移植到腦死器捐者身上。另外，也有兩名男子接受豬心移植，但都在幾個月內過世。

►世界首例！　62歲男成功移植「豬腎」

ET快訊
以軍最快今日攻入拉法中部！　加薩「上萬屍體」深埋瓦礫堆
「全家染1症狀」爸爸嚴重住院一周！　醫：非常危險
3歲兒送「母親節禮物」！歐陽靖醒來驚呼：太棒　爸媽網友推爆
獨／BMW爆是職棒簽賭集團送的！　偵查小隊長遭記大過調職
14歲少年炫耀「和警察援交」　基隆男警花2000元洩慾慘了
快訊／女婿被壓制在地！　警破門逮人畫面曝光
歌手嗨唱一半「蛋蛋掉出來」形狀超明顯！　百萬觀眾看光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

金正恩後宮「歡樂組」超嚴格標準曝！　膚白大眼、20歲↓少女

現實版馴鹿寶貝？女師深夜狂傳3萬訊息騷擾學生　教室內大玩性愛遊戲

南韓法院網路遭滲透！　北韓駭客竊取逾「1000GB」民眾個資

加薩「上萬屍體」深埋瓦礫堆！　以軍最快今日攻入拉法中部

只多活7周！全球首例「豬腎移植」患者過世　院方證實

24歲女師色誘17歲男學生！　「教室激戰」後直接遭全國通緝

中300多萬樂透！阿伯2個月花光「發錢給鄰居」　接政府通知慘了

歌手嗨唱一半「蛋蛋掉出來」形狀超明顯！　百萬觀眾全看光

加拿大卑詩省野火延燒　數千居民被迫撤離！今年恐有更大災情

哈瑪斯宣布再一人質死亡！　英51歲男「遭以色列空襲重傷死」

楊丞琳高音挑戰《歌手2024》　緊張失常：跟我平時差得很遠

坤達16蹲跳到扶牆…KID：我來數！　全體模仿潘若迪「牙齒超白XD」

現夢幻極光...強烈磁暴發生中　20年來最強！GPS衛星恐受影響

新北一家三口滅門「棉被包遺體」　姊姊崩潰：最近有吵架

R哥鞠躬道歉「本是好意」　　強調：假鈔全是培根發的

坤達16蹲跳到扶牆　KID：我要數看看

泰猴整天吃胖到19kg　短命亡...飼主：牠喜歡

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

主人外出「照天數留水杯」　調皮貓咪伸掌全部推倒XD

祖孫三代滅門！姐：最近有吵架　「妹婿曾借40萬」目前下落不明

金正恩後宮「歡樂組」超嚴格標準曝！　膚白大眼、20歲↓少女

現實版馴鹿寶貝？女師深夜狂傳3萬訊息騷擾學生　教室內大玩性愛遊戲

南韓法院網路遭滲透！　北韓駭客竊取逾「1000GB」民眾個資

加薩「上萬屍體」深埋瓦礫堆！　以軍最快今日攻入拉法中部

只多活7周！全球首例「豬腎移植」患者過世　院方證實

24歲女師色誘17歲男學生！　「教室激戰」後直接遭全國通緝

中300多萬樂透！阿伯2個月花光「發錢給鄰居」　接政府通知慘了

歌手嗨唱一半「蛋蛋掉出來」形狀超明顯！　百萬觀眾全看光

加拿大卑詩省野火延燒　數千居民被迫撤離！今年恐有更大災情

哈瑪斯宣布再一人質死亡！　英51歲男「遭以色列空襲重傷死」

游泳去澳門躲債　他「還沒下海」先摔成開放性骨折

海盜狀元郎大聯盟首秀用三振開場！挨首轟受震撼教育

曾治豪叼按摩棒直攻女星遭岳母撞見！　她變臉暴怒：我是要怎麼做人

牛肉麵99元！三商巧福快閃優惠5／14登場　這3天姓名中1字送排骨

張庭母親節「罕曬87歲媽合照」　定居大陸打拚：想媽媽就摸摸肚臍

小心感冒！明鋒面、東北季風接力溫差大　「5月難得1字頭」

曾寶儀豪刷3票齊發！　寶媽「史上最開心的母親節禮物」

擔心彩排噪音吵到居民！南韓大咖歌王「送水果拜訪致歉」善行暖哭

3歲兒送「母親節禮物」！歐陽靖醒來驚呼太棒　爸媽網友推爆：超實用

快遞員薪水開出64K！北市企業徵才　破千職缺釋出

鸚鵡「大法師跑法」衝向媽　被爸嚇一跳炸毛氣噗噗碎唸

國際熱門新聞

2年來首度　俄軍發動2波越境突襲

飛機活春宮！情侶手放下體「劇烈運動」

4男大生研究出高中獎方法　狂中2億大獎

歌手嗨唱一半「蛋蛋掉出來」！

女清潔工是127間公司董事　身分被抓包

結婚前夕悔婚！印度少女遭未婚夫砍頭慘死

強烈磁暴來襲　星鏈衛星系統處降級服務狀態

女賊潛豪宅「下半身被脫光光」　超糗影片曝

喊告Netflix！《馴鹿寶貝》瑪莎本尊曝真實故事

只缺1條件　拜登：以哈明天就可以停火

新人狂列15條婚禮規定　賓客氣炸

研究：AI已經「學會說謊技巧」　人類最慘恐遭奪權

車內開冷氣睡著！男吸過多一氧化碳中毒亡

搭機別帶硬殼行李箱！空姐揭密：更容易壞

更多熱門

相關新聞

加拿大卑詩省野火延燒　數千人被迫撤離

加拿大卑詩省野火延燒　數千人被迫撤離

加拿大卑詩省（British Columbia，英屬哥倫比亞省）東北部山區城鎮納爾遜堡（Fort Nelson）因野火災情威脅，導致數千名居民被迫撤離。這場野火在10日晚間爆發，官方形容這「展現出極端的火災特性」，鄰近省份也發布撤離警報。加拿大政府表示，今年的天氣條件將導致加國面臨更大的野火風險。

紐時：國稅局調查川普恐「欠稅1億美元」

紐時：國稅局調查川普恐「欠稅1億美元」

只缺1條件　拜登：以哈明天就可以停火

只缺1條件　拜登：以哈明天就可以停火

拜登酸川普：希望他注射漂白水消毒身體

拜登酸川普：希望他注射漂白水消毒身體

美國最危險10州！這州暴力犯罪率最高

美國最危險10州！這州暴力犯罪率最高

關鍵字：

豬腎移植腎臟北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／抓到了！祖孫三代滅門　女婿台中日租套房落網

獨／新北3死「3歲童嘴塞毛巾」　涉重嫌女婿搭車走了

Google正在錄下你的聲音！　關閉步驟一次看

今明全台變天　「下最大」地區曝

快訊／新北三重一家三口滅門

祖孫滅門！水族館員工曾進屋內清死魚　曝：裡面很臭

冰地瓜熱量砍半！「2時間吃」刮油剷肉拉超順

新北一家三口滅門　姊姊崩潰：最近有吵架

獨／女婿帶博美犬逃亡！繳4萬多租房2天就被抓

貝童彤親送喜帖「曾國城一拿秒開罵」

五月天衰捲假唱半年…陸官方公布結果

快訊／R哥鞠躬道歉了　強調：假鈔是培根發的

政府發錢！學生「每月可領6千↑」條件一次看

三重祖孫滅門「臥室門反鎖」！警衛曝疑點

公司發母親節康乃馨　媽過世！她聽同事一句話：超想搧巴掌

更多

最夯影音

更多

楊丞琳高音挑戰《歌手2024》　緊張失常：跟我平時差得很遠

坤達16蹲跳到扶牆…KID：我來數！　全體模仿潘若迪「牙齒超白XD」

現夢幻極光...強烈磁暴發生中　20年來最強！GPS衛星恐受影響

新北一家三口滅門「棉被包遺體」　姊姊崩潰：最近有吵架

R哥鞠躬道歉「本是好意」　　強調：假鈔全是培根發的

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面