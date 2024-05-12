跨性別女輾死男子　跨坐屍體「親吻」狂刺9刀！街頭殺人驚悚畫面曝

記者張寧倢／編譯

美國德州休士頓20歲跨性別女子費雪（Karon Fisher）日前在街頭開車撞倒一名64歲男性，甚至故意倒車輾過他，男子倒在地上毫無反應。正當路人報警時，她突然回到車禍現場，將男子翻到正面後，親吻了他，又狂刺他9刀，還試圖坐上其他人的車輛。美媒曝光了事發時的驚悚監視器畫面。

▲20歲的費雪（Karon Fisher）開車輾過64歲男子，親吻屍體後又拿刀刺他9下。（圖／翻攝自Houston Police Department）

根據紐約郵報報導，被害人是64歲的安德森（Steven Anderson），他3日案發時正要去拿郵件。附近民宅的監視器畫面顯示，安德森轉頭往後看了一眼，不到幾秒內就有一輛白色轎車疾駛而來，而且最後似乎故意轉向，直接朝著他撞了上來。隨後白色車輛又倒車再次輾過他，並將他撞到更遠的位置。

驚恐的目擊者中有人拿出手機撥打求救電話，有人則拿了枕頭覆蓋在已經毫無動靜的安德森身上。接著，驚人的一幕發生，肇事女駕駛費雪赤腳走回現場，她將安德森的身體翻到正面，跨坐在他身上並親吻了他，然後刺了他9刀。

據警方表示，身穿黑色內衣和黑色高腰短褲的費雪行兇後試圖搭上另一輛車逃離現場，但未能成功，她隨後快步跑了起來，跳過了安德森的屍體後逃逸。目擊者對這一切感到相當震驚，一名鄰居向媒體表示，「這太令人不安了。我有孩子可能會在這裡玩耍，想像一下他們如果剛好在場的情況。」

報導稱，費雪最終遭到逮捕，並被指控謀殺、駕車逃避逮捕和攻擊醫院工作人員等罪名。據哈里斯郡（Harris County）紀錄，過去法庭紀錄顯示為男性，但警方如今稱她為女性。另外，費雪曾在2021年被指控性交易，但該案後續被撤銷，她2023年還有一次逃避逮捕的前科並被判處社區監管處分，而且她是在監管期間內殺害了安德森，據稱她下次出庭受審預計在24日。