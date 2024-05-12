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獨／台中警界風紀連環爆！小隊長涉浮報刑辦費　調查局要求說明

▲▼台中市警察局,外觀,警察,台中,台中警察,台中警局,台中市警局。（圖／記者許權毅攝）

▲台中市警局近日傳出多起風紀問題。（圖／ETtoday資料照）

突發中心／台中報導

台中市警界接連爆出風紀問題，前刑大大隊長林明佐涉貪包庇，成為博弈集團內鬼，昨日又傳出霧峰分局偵查隊林小隊長出現在職棒簽賭機房現場，警方雖澄清林沒有洩密，但有在現場「遛狗」。今日再傳出，台中另一分局偵查隊小隊長也因浮報刑辦費數千元，近日被調查局要求前往說明，接連爆出風紀問題，重創警方形象。

據了解，任職台中某分局的小隊長主辦緝毒案件，一直都頗認真，卻利用2022年某次辦案時，涉嫌浮報2、3千元餐費，案件經人檢舉爆料後，目前由調查局介入，要求有關人員前往說明，而撰寫單據的該名小隊長，是檢調追查重點。

巧合的是，昨日台中市警局霧峰分局偵查隊林姓小隊長才遭爆料，稱林員出現在警方攻堅的簽賭機房現場，林員跟該集團主嫌有密切往來。雖經警方初步調查，林員並無洩密行為，但林員跟特定業者交往，被記一大過，兩案之間是否有關連，有待進一步釐清。

《ETtoday新聞雲》實際求證該分局，分局長坦承，對於局內小隊長涉嫌浮報刑辦費用一事，相關卷證已經交給檢調，希望勿枉勿縱。

事實上，台中警界發生類似案件已非第一例，上月中警少年隊田姓、張姓偵查佐也因涉嫌利用辦案期間，浮報、虛報器材費用等不實發票，與2名業者合作向台中市政府詐領款項，檢方認為2員涉犯貪汙治罪條例等罪，但無羈押必要，各10萬交保候傳。

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關鍵字：

台中警界風紀問題貪汙形象受損警方小隊長刑事辦案費用

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