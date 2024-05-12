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社會 社會焦點 保障人權

中警抄賭「小隊長竟在場」　關鍵時序表+畫面出爐

記者白珈陽／台中報導

台中市霧峰警分局近日執行一起網路博弈案，搜尋犯嫌據點時赫見該分局的林姓小隊長也在場，但帶隊搜索的另名小隊長，竟等林騎車離去後才進去逮人。針對此動作，霧峰警分局今（12）日解釋，在執行搜索前，由先遣人員到場勘查，但現場沒有可供警方監控的處所，先遣人員遂返回分局報告狀況，再由隊長下令出發搜索，未因林員在場而中止行動。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲霧峰警分局今天給出9日當天，林姓小隊長以及分局人員的行蹤時序表。（圖／記者白珈陽翻攝）

霧峰警分局與刑事局中打9日執行網路博弈案，被爆出3名帶隊搜查的小隊長在一開始搜索時，發現同單位的林姓小隊長竟也在屋內，但他們未當場揪出林姓小隊長，反而放他騎車回到分局內，離開後搜查人員才又返回民宅逮人，引發外界質疑是否涉及包庇、洩密？

對此，霧峰警分局今天給出時序表，表示先遣人員前往現場勘查，期間疑似看到林姓小隊長，但現場無處可供監控，先遣人員旋即返回分局報告現場狀況，隊長下令出發搜索，未因有疑似林員在場而中止行動，搜索過程中也未見林員在場。

根據警方提供的時序表，林姓小隊長於9日下午2時18分離開分局，2時23分抵達犯嫌據點；分局先遣人員下午3時40分出發，3時43分發現疑似林姓小隊長在現場，3時49分先遣人員返回；林姓小隊長3時50分也離開現場；先遣人員3時53分返抵分局回報現場狀況；林姓小隊長3時50分返抵駐地；分局4時06分出發執行搜索。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼ 根據警方提供的時序表，林姓小隊長於9日下午2時18分離開分局（圖上騎機車者）；分局4時06分出發執行搜索（圖下） 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

最後警方順利逮捕林姓嫌犯（38歲）、查扣現金300萬元、筆電、K菸548支。

霧峰警分局指出，林員當天配合他單位執行專案勤務，從未經手本案，且清查相關執行搜索勤務人員的LINE、IG、FACETIME、MESSENGER、電話通聯等均未有與林員對話或簡訊紀錄，林員對本案搜索時間、地點完全不知情，未有洩密情形。

霧峰警分局說，經查林員因偵辦案件與嫌犯接觸後相識多年，知悉嫌犯為特定交往對象，仍經常前往該處所卻未向本分局報告，顯見過從甚密；林員勤務時間擅自離崗，除違反勤務紀律外，同時非因公涉足不妥當場所，並與經營職業賭博業者接觸交往，違反警察人員與特定對象接觸交往等相關規定，就其整體違失合併考量其行政責任，加重處分，予以記一大過懲處，並調整服務地區及改調行政警察職務。

霧峰警分局表示，林員搜索當天曾前往該處所，是否涉及相關刑事責任目前尚調查中，如查證屬實，本分局絕不護短，嚴懲以待，將依法移送台中地檢署偵辦。

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