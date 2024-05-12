獨／冷血男疑遭劈腿掐死妻子一家三口　伴屍5天帶狗逃亡遭逮

記者陸運陞／新北報導

新北市三重區進安街一處高級公寓，昨天（11日）晚間驚傳發生一家3口命案。經警方追查，女兒丈夫涉有重嫌，三重警方今天（12日）早上，循線從台中將男子帶回。經調查，本月1日男子懷疑妻子劈腿，將其活活掐死，隔日，將睡在隔壁房的岳母及繼子，以相同手法殘殺，男子在屋伴屍5天，才帶著愛犬逃亡。

▲張男掐死妻子一家三口後，伴屍４天後帶著愛犬「糯米」逃亡至台中。（圖／記者陸運陞攝）

據了解，目前因詐欺遭到通緝的24歲張姓男子，與死者30歲陳姓女子結識多年，並於2年前與已有一子的陳女結婚，1年前就與妻子陳女、岳母劉女及繼子，4人搬入新北進安街高級社區，每月4萬多元租金，全由陳女支付。

本月1日晚間，張男懷疑陳女變心劈腿，2人在房內鬧得不可開交，張男憤而將陳女掐死，併同床伴屍一晚。隔天（2日）凌晨，張男因與岳母40多萬元的債務，又擔心殺了陳女遭發現，走進岳母房內，將熟睡的劉女掐死，最後連同一旁無辜的繼子也慘遭殺害。

張男接連殺了3人之後，冷靜地走回房內，將陳屍在床上的陳女，抱起搬進岳母房內，並放置在岳母及繼子2人之中，隨後就蓋上棉被離開。但張男並未急著逃跑，期間還請水族館員工來清潔魚缸內死魚，還在房內同住了5天，最後決定在6日帶著愛犬「糯米」出門展開逃亡。今天上午，警方在台中西屯逮獲張男。