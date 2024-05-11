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地磁擾動！英國超美極光現蹤　民眾「熬夜排2小時」追奇景

▲▼英國極光。（圖／翻攝自X／@photosraf）

▲英國多地因「地球磁暴」出現大面積極光。（圖／翻攝自X／@photosraf）

記者葉睿涵／編譯

近日有一場20年首見的「地球磁暴」來襲，讓英國上演了一場罕見的自然奇景，極光在大範圍地區綻放光芒，吸引大批民眾駐足欣賞，並為當地造成不小的交通混亂。

由於太陽表面活躍區（AR3664）8日發生X1.0級太陽閃焰，伴隨產生顯著的日冕拋射物質事件（CME），中央氣象署發布了磁暴特報，預計磁暴將在11日凌晨至上午通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加，而NOAA WSA-Enlil模式資料也預估地磁擾動將有明顯增強，並持續影響約24小時。

台灣時間11日清晨，英國社群媒體陸續有網友分享，他們在德比郡（Derbyshire）、林肯郡（Lincolnshire）、泰恩-威爾郡（Tyne and Wear）、埃塞克斯郡（Essex）、伯克郡（Berkshire），以及肯特郡（Kent）等地，看到耀眼的綠、紫色光暈散布在夜空中，形成一幅迷人的極光畫面。

《衛報》指出，儘管不少科學家擔憂這場近20年來首次襲擊地球的磁暴可能對電網、行動網路和GPS衛星產生影響，但地磁暴所帶來的極光奇景卻吸引了眾多民眾朝聖，其中北泰恩賽德（North Tyneside）就因為大量民眾湧入欣賞極光照亮海洋上空的夜景，造成交通擁塞，北希爾茲（North Shields）到惠特利灣（Whitley Bay）沿岸道路甚至因為過度擁堵，民眾必須等上2小時才能進出該地。

極光是太陽帶電粒子與地球磁場碰撞所產生，通常只有在磁場最強的兩極才能看到這一奇景，不過這次的地磁暴事件卻讓極光觀測範圍大幅擴大，使得更多英國地區有機會一睹這一自然奇觀。英國氣象局9日也繼2005年1月後，首次發出了嚴重磁暴注意警報，預計南至康沃爾郡（Cornwall）的民眾直到11日都可看到極光，但沒有10日晚間那麼廣泛。

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