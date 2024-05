地磁擾動！英國超美極光現蹤　民眾「熬夜排2小時」追奇景

▲英國多地因「地球磁暴」出現大面積極光。(圖/翻攝自X/@photosraf)

記者葉睿涵/編譯

近日有一場20年首見的「地球磁暴」來襲,讓英國上演了一場罕見的自然奇景,極光在大範圍地區綻放光芒,吸引大批民眾駐足欣賞,並為當地造成不小的交通混亂。

England has been blessed with the aurora borealis.@Jen nifurjuniper pic.twitter.com/vcOe2m0dMg — The Immortal (@immortalone68) May 11, 2024

由於太陽表面活躍區(AR3664)8日發生X1.0級太陽閃焰,伴隨產生顯著的日冕拋射物質事件(CME),中央氣象署發布了磁暴特報,預計磁暴將在11日凌晨至上午通過近地太空環境,造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加,而NOAA WSA-Enlil模式資料也預估地磁擾動將有明顯增強,並持續影響約24小時。

Truly spectacular. The Aurora Borealis shot from my back garden in Reading, England. What an incredible night pic.twitter.com/indpiGOEod — Charlie (@CharlieWoodward) May 10, 2024

台灣時間11日清晨,英國社群媒體陸續有網友分享,他們在德比郡(Derbyshire)、林肯郡(Lincolnshire)、泰恩-威爾郡(Tyne and Wear)、埃塞克斯郡(Essex)、伯克郡(Berkshire),以及肯特郡(Kent)等地,看到耀眼的綠、紫色光暈散布在夜空中,形成一幅迷人的極光畫面。

I don’t think I’ll ever recover from seeing this in the south of England (my pics are not edited whatsoever) #Auroraborealis #SolarFlare #aurora #NorthernLights pic.twitter.com/1FFZ2T1i1w — Issy (@issyssi_) May 10, 2024

《衛報》指出,儘管不少科學家擔憂這場近20年來首次襲擊地球的磁暴可能對電網、行動網路和GPS衛星產生影響,但地磁暴所帶來的極光奇景卻吸引了眾多民眾朝聖,其中北泰恩賽德(North Tyneside)就因為大量民眾湧入欣賞極光照亮海洋上空的夜景,造成交通擁塞,北希爾茲(North Shields)到惠特利灣(Whitley Bay)沿岸道路甚至因為過度擁堵,民眾必須等上2小時才能進出該地。

I went all the way to Iceland and failed to see the aurora. I just took these in my back yard in northern England. pic.twitter.com/oBkP8pRhxy — Talking Scared Podcast (@TalkScaredPod) May 10, 2024

極光是太陽帶電粒子與地球磁場碰撞所產生,通常只有在磁場最強的兩極才能看到這一奇景,不過這次的地磁暴事件卻讓極光觀測範圍大幅擴大,使得更多英國地區有機會一睹這一自然奇觀。英國氣象局9日也繼2005年1月後,首次發出了嚴重磁暴注意警報,預計南至康沃爾郡(Cornwall)的民眾直到11日都可看到極光,但沒有10日晚間那麼廣泛。