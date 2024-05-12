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南韓法院網路遭滲透！　北韓駭客竊取逾「1000GB」民眾個資

▲▼南韓網路振興院(KISA)職員正在查看可能遭受勒索軟體攻擊的電子告示板。有證據顯示，北韓允許參與駭客攻擊的網軍擁有參與網路犯罪所需的權限。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓政府遭到北韓駭客攻擊，法院電算網路遭竊資高達1014GB。（資料照／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓警察廳國家調查本部11日表示，經調查發現，北韓駭客組織「Lazarus」在至少2年間從南韓法院網路系統竊取了多達1014GB的資料，但只能追查到其中0.5%的確切內容，外洩資料包含南韓民眾的姓名、身分證號碼、金融資料、婚姻關係證明、醫療診斷書等個資，其餘99.5%被竊資料已無法追蹤。

綜合韓媒報導，南韓國家調查本部11日公布2023年底與國家情報院、檢察機關展開聯合調查的結果，發現北韓駭客組織「Lazarus」從2021年1月7日之前開始到2023年2月9日為止，利用境內4部、境外4部伺服器，在超過2年期間將南韓法院網路系統內多達1014GB的資料傳輸至外部。

南韓當局只確認了其中4.7GB的外洩訴訟文件內容，佔整體比例僅0.5%。然而，其餘多達99.5%甚至無法確認是哪些資料遭到竊取，是否涉及民眾個資、受害者人數等具體損失規模難以估計。

▲▼北韓網路、北韓網軍、北韓駭客。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲過去外媒報導曾提及，北韓利用駭客竊取海外資料並賺取外匯。（示意圖／達志影像／美聯社）

對此警方解釋，因為有多達7部伺服器的儲存期限已過，只能恢復其中1部境內伺服器紀錄。警界人士稱，「事後查閱資料發現，有很大一部分已被刪除」、「無法掌握駭客具體是從什麼時候、以何種方式、從哪些漏洞展開入侵。」

警方查出大約的被駭資料包含5171宗有關「個人回生」（破產後重整更生）法院文件，其中包含寫有姓名、身分證號碼、金融資料等個人資訊的親筆陳述書、債務增加及無法償還的原委書、婚姻關係證明書、醫療診斷書等。

報導稱，南韓法院行政處在2023年2月早已知情司法部電算網路遭攻擊事件，但沒有向調查當局申報，而是選擇自行應對。直到11月駭客事件在被媒體報導曝光後，才由警察廳、國家情報院、檢察廳於12月著手進行聯合調查，在此期間，伺服器上餘留的外洩資料已被刪除。

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