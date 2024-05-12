2廠還不夠！熊本爭取台積電「蓋第3廠」　知事：打造第2個竹科

▲熊本縣知事表示，希望能夠吸引台積電蓋熊本三廠，而他們也已經做好完全準備，將全力提供支持。（示意圖／路透）



記者王佩翊／編譯

《彭博社》11日報導，新任日本熊本縣知事木村敬表示，已經做好萬全準備，全力提供支持，以吸引台積電在熊本建立第3間晶圓廠。據傳，儘管雙方尚未針對第3廠展開談判與討論，但台積電已在考慮於熊本設立3廠，並於此生產更先進的晶片。

報導指出，木村敬11日受訪時指出，由於當地地下水短缺，因此各界擔憂當台積電在菊陽町的2間工廠開始運作後，勢必需要使用尚未啟用的大壩水源。對此，他強調，熊本縣已做好全力支持的準備，並預計今年夏天將訪問台積電台灣總部，針對另一間工廠進行討論。

半導體工廠通常每日需要使用大量地下水，而台積電位於日本的子公司也承諾，將會盡可能減少用水量，並回收更多的水。台積電的熊本1廠2月正式開幕，預計今年內將展開大規模生產，而第2工廠最快2024年就可動工。

2間工廠預計雇用超過3400名員工，而相關計畫也使得當地土地價格飆漲。根據九州經濟研究中心表示，台積電預計10年內將會為整個熊本縣貢獻高達10.5兆日圓（約新台幣2.1兆元）的經濟成長。

木村敬表示，希望有更多的半導體相關公司與研究機構能夠落腳熊本，並將熊本打造成類似新竹科學園區的科技園區。不僅如此，他更希望將熊本打造成半導體產業的發源地，包括人工智慧、數據中心和自動駕駛等相關領域。