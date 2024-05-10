　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

自家人不挺徐巧芯　陳玉珍喊話：我強烈支持她真的很勇敢

▲▼立委陳玉珍 聯訪 出訪大陸 準陸委會主委邱垂正 相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

對於國民黨立委徐巧芯疑似違法洩密遭外交部開告，國民黨新北議員呂家愷呼籲徐「不需硬拗，直接認錯」。對此，立委陳玉珍力挺表示，「我強烈支持徐巧芯，她真的是很勇敢」，徐現在被攻擊就是因為踩到外交部痛處；立委洪孟楷也說，立委本於職責監督，難道行政部門不應該講清楚嗎？總召傅崐萁說，國會議員本來就應該要監督、勇於揭弊，「給徐巧芯加油」。

對於自家議員不挺徐巧芯，陳玉珍說，「我強烈支持徐巧芯，她真的是很勇敢」，現在真正的癥結點在外交部援助1000萬美元，其中 3、400萬採購國內醫材，至於這個醫材有沒有公開程序採購，如果要援助國外，難道沒辦法公開招標採購，再送過去嗎？中間如何出口、洗錢、弄回來、到底什麼廠商？外交部不肯說明，只用提告；徐巧芯現在被攻擊，就是踩到外交部痛處，「巧芯應該被支持」。

洪孟楷受訪時則說，這件事情很清楚，外交相關洩密有認定，還是要本於事實，外交部提告的話，讓外交部後續程序進行，立委監督行政部門本於相關職責，外交部要說明預算使用，到底使用狀況為何，立委本於職責監督，難道行政部門不應該講清楚嗎？

傅崐萁受訪也說，民進黨這8年太多弊案，腐敗超過過去國民黨封建時期，外交本來就是很多黑幕，中間黑掉款項，外交部用機密預算遮掩內容，新南向貸款1千多億，這些都是黑洞，國會議員監督政府本來就是天職，貪污腐敗政府本來就是要國會議員監督，不要行政院告部會把立委當攻擊對象。「如果沒有的話，請外交部說清楚、講明白，國會議員本來就應該要監督、勇於揭弊，給徐巧芯加油」。

ET快訊
今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝
快訊／屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

520就職預演明亮相！國軍空中兵力操演　首場13日清晨6時實施

提醒民進黨不能有私心　陳水扁預測2026「韓國瑜是最大變數」

陳水扁讚當市長綽綽有餘　陳亭妃：規則就是全民調「相信賴清德」

陳水扁憶母「在遠方一切無恙」　陳致中贈康乃馨吳淑珍很開心

習近平訪問塞爾維亞、匈牙利　綠委憂心：試圖削弱歐美聯盟

「無良公關」跟騷徐巧芯？　她曝法律要件：這些不適用

藍營不同調！盧秀燕將出席520 　黃暐瀚讚：國民黨有頭腦清楚的人

賴清德就職演說引關注　許宇甄：「台獨、廢核、廢死」神主牌請表態

「咱的代誌家己管，毋免別人來操煩」　陳水扁24字回應特赦案

藍提修《罷免法》遭綠轟　凌濤嗆：賴清德放任「皇親國戚」挑釁？

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

韋禮安.羅時豐合唱台語版＜如果可以＞　雙胞胎合體！曝「走投無路」才認識XD

楊謹華問周揚青：沒想結婚嗎？　她單身3年..認了「曾想嫁」

小S唸Lily卡片兩句就哭了！　女兒真情告白「永遠是妳的依靠」

三重滅門案「糯米被帶走了」　大女兒赴分局將愛犬抱回家

祖孫三代滅門！姐：最近有吵架　「妹婿曾借40萬」目前下落不明

520就職預演明亮相！國軍空中兵力操演　首場13日清晨6時實施

提醒民進黨不能有私心　陳水扁預測2026「韓國瑜是最大變數」

陳水扁讚當市長綽綽有餘　陳亭妃：規則就是全民調「相信賴清德」

陳水扁憶母「在遠方一切無恙」　陳致中贈康乃馨吳淑珍很開心

習近平訪問塞爾維亞、匈牙利　綠委憂心：試圖削弱歐美聯盟

「無良公關」跟騷徐巧芯？　她曝法律要件：這些不適用

藍營不同調！盧秀燕將出席520 　黃暐瀚讚：國民黨有頭腦清楚的人

賴清德就職演說引關注　許宇甄：「台獨、廢核、廢死」神主牌請表態

「咱的代誌家己管，毋免別人來操煩」　陳水扁24字回應特赦案

藍提修《罷免法》遭綠轟　凌濤嗆：賴清德放任「皇親國戚」挑釁？

「敷面膜」正確方法公開！片狀躺著效果最好　加碼新品膚質有感提升

大聯盟公開大谷4歲與媽媽合照　球迷驚訝：媽媽跟老婆眼睛好像

母親節「病毒同樂會」　醫：開診連9發燒

屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦　路過警衝入壓制

今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝

千億湘茶／高雄茶人紮根17年　黑茶加「台灣烏龍工序」更甘甜

皮膚科醫師揭3個「加重痘痘」的生活習慣：睡眠不足大NG

道奇教頭昨晚就要大谷今天休息　確保他保持最佳狀態到十月　

鎖匠破門「進去就有味道」！　三重滅門案母遺體仍緊抱3歲兒

千億湘茶／傳統作坊走向機械化　40年老茶人轉戰茶廠流水線

超Q正妹大跳《Seve》鬼步舞　網友：內心的冰山融化了

政治熱門新聞

國軍空中兵力致敬520就職預演　首場13日清晨6時實施

陳水扁預測：2026「韓國瑜是最大變數」

陳水扁挺當市長　陳亭妃：相信賴清德

藍營不同調！盧秀燕將出席520 　黃暐瀚讚：國民黨有頭腦清楚的人

陳水扁憶母「在遠方一切無恙」　陳致中贈康乃馨

「無良公關」跟騷徐巧芯？　她曝法律要件

又是他！男狂拍徐巧芯住家身分曝光

習近平訪問塞爾維亞、匈牙利　綠委憂心

白朗峰隧道如煉獄　燒3天39死

賴清德就職演說引關注　許宇甄：「台獨、廢核、廢死」神主牌請表態

新北三重3祖孫滅門案　侯友宜要求速辦案查明真相

「咱的代誌家己管，毋免別人來操煩」　陳水扁24字回應特赦

林濁水揭陳水扁一惡行　「害慘民進黨憑什麼要特赦？」

藍提修《罷免法》遭綠轟　凌濤嗆：賴清德放任「皇親國戚」挑釁？

更多熱門

相關新聞

北檢認徐巧芯沒洩密？　王定宇曝「玄機」：誤解或曲解新聞稿

北檢認徐巧芯沒洩密？　王定宇曝「玄機」：誤解或曲解新聞稿

國民黨立委徐巧芯因公布外交部援烏克蘭相關密件，遭外交部提告，北檢日前也以「他字案」啟動偵辦， 然而，新聞稿中提及，「文件非屬國家或國防機密」等文字，部分人士認為，代表徐巧芯洩漏的不是機密。對此，民進黨立委王定宇昨（9日）表示，這段文字僅是代表，該文件不是根據《國家機密保護法》核定的密件，因此適用《刑法》的洩漏國防以外機密罪。

立委聲量最新前三名出爐　國民黨第一不是韓國瑜

立委聲量最新前三名出爐　國民黨第一不是韓國瑜

不挺徐巧芯修法版本！軍系藍委表決倒戈行政院　喊「要做正確的事」

不挺徐巧芯修法版本！軍系藍委表決倒戈行政院　喊「要做正確的事」

溫朗東爆：節目遭「這個人」向NCC檢舉

溫朗東爆：節目遭「這個人」向NCC檢舉

外交部槓上徐巧芯！　柯志恩揭「國民黨群組氣炸內情」

外交部槓上徐巧芯！　柯志恩揭「國民黨群組氣炸內情」

關鍵字：

徐巧芯陳玉珍

讀者迴響

熱門新聞

北部開始下雨了！彭啟明：明天雨更大

男付不出醫藥費出院　家中猝逝沒錢下葬

牛肉麵99元！三商巧福生日慶優惠5/14登場

祖孫三代滅門　生前出遊天倫畫面曝

三重滅門案妻子是二寶媽　「糯米」是岳母的狗

Google正在錄下你的聲音！　關閉步驟一次看

今明全台變天　「下最大」地區曝

社區電梯基金按坪數分！她住1F拒付挨告結果曝

恐怖女婿正面照曝光！亡妻曾誇他這件事

YTR小吳公開「路人無碼照」被罵爆！　緊急刪文道歉：是我思慮不周

半夜「超大筆錢入帳」　女友忽冒出來！男冷掉分手

即／竹東老字號冰店大火！整排建物燃燒

第一眼看到魚還是貓？超準心測

滅門血案！女婿疑「先殺妻再殺母親、繼子」　醫：還廢死嗎

北部一晚「3縣市停電」　台電回應了

更多

最夯影音

更多

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面