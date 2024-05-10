自家人不挺徐巧芯　陳玉珍喊話：我強烈支持她真的很勇敢

▲立委陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

對於國民黨立委徐巧芯疑似違法洩密遭外交部開告，國民黨新北議員呂家愷呼籲徐「不需硬拗，直接認錯」。對此，立委陳玉珍力挺表示，「我強烈支持徐巧芯，她真的是很勇敢」，徐現在被攻擊就是因為踩到外交部痛處；立委洪孟楷也說，立委本於職責監督，難道行政部門不應該講清楚嗎？總召傅崐萁說，國會議員本來就應該要監督、勇於揭弊，「給徐巧芯加油」。

對於自家議員不挺徐巧芯，陳玉珍說，「我強烈支持徐巧芯，她真的是很勇敢」，現在真正的癥結點在外交部援助1000萬美元，其中 3、400萬採購國內醫材，至於這個醫材有沒有公開程序採購，如果要援助國外，難道沒辦法公開招標採購，再送過去嗎？中間如何出口、洗錢、弄回來、到底什麼廠商？外交部不肯說明，只用提告；徐巧芯現在被攻擊，就是踩到外交部痛處，「巧芯應該被支持」。

洪孟楷受訪時則說，這件事情很清楚，外交相關洩密有認定，還是要本於事實，外交部提告的話，讓外交部後續程序進行，立委監督行政部門本於相關職責，外交部要說明預算使用，到底使用狀況為何，立委本於職責監督，難道行政部門不應該講清楚嗎？

傅崐萁受訪也說，民進黨這8年太多弊案，腐敗超過過去國民黨封建時期，外交本來就是很多黑幕，中間黑掉款項，外交部用機密預算遮掩內容，新南向貸款1千多億，這些都是黑洞，國會議員監督政府本來就是天職，貪污腐敗政府本來就是要國會議員監督，不要行政院告部會把立委當攻擊對象。「如果沒有的話，請外交部說清楚、講明白，國會議員本來就應該要監督、勇於揭弊，給徐巧芯加油」。