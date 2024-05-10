昨要徐巧芯快認錯！　呂家愷今急改口：造成黨內困擾會改進

▲新北市議員呂家愷。（圖／記者陳煥丞攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨立委徐巧芯日前因疑似違法洩密遭外交部開告，國民黨新北議員呂家愷昨日喊話，要徐快認錯，不過，同黨籍民代則相繼跳出來力挺徐巧芯。呂家愷今（10日）則連忙發聲表示，他的發言造成黨內困擾，他會好好地來改進，他也要親自向徐巧芯喊話，「巧芯真的要加油」，希望這些不實的指控以及輿論可以早點落幕。

對於呂家愷昨日的言論，立委陳玉珍力挺表示，「我強烈支持徐巧芯，她真的是很勇敢」；立委洪孟楷也說，立委本於職責監督，難道行政部門不應該講清楚嗎？總召傅崐萁說，國會議員本來就應該要監督、勇於揭弊，「給徐巧芯加油」。

被認為不挺自家人的呂家愷，今下午也馬上發聲明指出，其實這幾天新聞其實都是標題殺人，標題可能會讓很多人誤解，其實從4/13徐巧芯就一直被政治攻擊和追殺，他相信徐巧芯說的是事實，所以才會讓外交部那麼緊張，而他都認為，有弊案都支持民代要追查，也支持在現行制度有些不合理、不完善的地方、不完善的制度，希望大家後續在立法院、在國會裏面去進行完善的討論跟改變。

呂家愷強調，他的個性是自己遇到問題的時候，會在第一時間反省及檢討自己，而每個政治人物在為自己的政黨進行奮鬥的方式可能不太一樣，也許他在節目上說的話可能會造成一些黨內的困擾，或是有些不周全的地方，或是表達的不夠清楚，這些地方他會好好地來改進，不希望造成進一步的誤會。

呂家愷說，徐巧芯從4/13開始就受到很大的壓力，他也必須親自向徐巧芯喊話，其實私底下也都有交流，「巧芯真的要加油，希望這些不實的指控以及輿論可以早點落幕」。

