退休男遭騙3000萬房產　手法曝光：80人群組勸投資...全是假的

▲桃園檢警專案人員針對獨居李姓被害人遭詐團詐騙案，已鎖定涉案對象追緝中，圖為蘆竹警分局。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園市蘆竹區李姓男子遭詐騙集團以投資理財詐騙，連居住房產都被拿來過戶，再將得款交付詐團，經由其女兒在網路痛批「台灣就是一個詐騙天堂」引發社會大眾矚目；檢警在李姓男子金流處發現，過程中都是李親自交付款項給詐團人員，且都是現金交付，至於房產部分確實已過戶，買家亦被列為本案關鍵人物，專案人員正全力追緝涉案對象到案釐清。

檢警專案人員調查，整起案件起源於李姓男子今年初加入某詐團投資訊息，有位「林美曦」女子加入李男LINE好友，後再加李加入有80人的LINE社群，內有自稱是教授、操盤老師等不同人物，這些先後與李聊天，聲稱「都給孩子賺錢買房了，你也應該讓你女兒不要這麼辛苦賺錢」等語，李男被群組中的人物慫恿後動心，因此逐漸掉落詐團投資陷阱，先後在新北市永和區仁愛公園附近面交4次現金，後來又在桃園區蘆竹郵局臨櫃匯款2次，總計交付約960萬元。

▲桃園市李姓被害人今年4月間曾在蘆竹區五福宮面交投資款項給詐團犯嫌。（圖／記者沈繼昌翻攝）

後來詐團聲稱，李男投資款項賺了不少錢，李男要求拿回獲利部分，詐團知道李上當了，再以各種說詞說要取回4000餘萬元獲利，必須給付1600萬服務費用，才能拿回投資獲利，因李手中已無現款，詐團索性建議將現住蘆竹區房產賣掉，剛好有認識金主可以幫忙，於是居間介紹給一名吳姓男子，李男為取回先前交付款項，最後以2400萬元將居住房產過戶，由於該房產名下女兒也是共同持有人，女兒事後獲悉後非常生氣，才將整起事情在臉書上發文引發矚目。

警方專案人員已鎖定1名涉案男子，目前將全力追緝到案，以釐清整起案件來龍去脈，至於李男被過戶房產是否能取回，據了解，該買家亦被列為本案關鍵人物，警方將傳喚到案了解房產交易過程是否有違法之虞。