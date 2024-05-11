記者唐詠絮／彰化報導

彰化芬園鄉社口郵局孫姓郵差送信途中，遭路旁的黃花風鈴木砸中，人車倒地送醫搶救仍不治，明(12日)上午在草屯殯儀館舉辦公祭，有彰化「最美主持人」稱號的音樂家陳幸滿，為了綠巨人學長，譜了3首曲，率團演奏，送他最後一程，車隊也將行經他生前任職的郵局及街道，當天郵局人員及鄉民也將在路口列隊送他「下班」。

▲音樂家陳幸滿老師譜3曲送孫姓郵差。（圖／陳幸滿老師提供）

▲孫姓郵差遭路樹砸中不幸身亡。（翻攝圖／ETtoday資料照，以下同）

陳幸滿(亮亮老師)，說，她是芬園鄉人，孫姓郵差是她國小、國中的學長，學長當郵差，謝謝他經常每天早上對我們「西西唸」的問候貼圖，而左右鄰居大家腦海中浮現的畫面，就是坐在門口埕等著他送信，遠遠就聽到一聲「阿伯、伯母，您兜ㄟ批」，這一個熟悉的聲音，風雨無阻的聽了25年，勇敢的英雄，謝謝您為我們芬園鄉帶來比海角七號還厲害的故事。

陳幸滿此次製作的3首歌曲，分別是「勇敢的英雄」、「思念」、「西西唸」，將於明日上午組團到草屯殯儀館演出，唱出地方鄉親的懷送摯愛家人心情，送孫大哥學長最後一程。

「孫媽媽近日已經較能釋懷」，陳幸滿說，但是她現在每天看到有郵差送信，都會說一句「是兒子回來看我了？」，令人感到不捨，也用「勇敢的英雄」這首歌，遙念孫大哥每天身穿綠色的制服，不論是颳大風還是下大雨，都會看到他的身影，更是地方鄉親心目中的綠巨人英雄，郵差送信工作已經圓滿下班，也希望他能安心的跟著菩薩修行。

▲音樂家陳幸滿譜曲送別郵差。（圖／陳幸滿老師提供）