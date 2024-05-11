強烈磁暴發生中！鄭明典驚呼「比預期還強」　示警電子系統影響

▲地磁暴來襲，氣象署首度發布預警。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

氣象署首度發布「地球磁暴」預警，指X1.0級太陽閃焰伴隨日冕拋射物質事件，5月11日凌晨至上午將通過近地太空環境，地磁擾動影響24小時，最大規模可能短暫達強烈磁暴等級，恐影響電力或無線電通訊、衛星。前氣象局長鄭明典今(11日)示警，很強烈磁暴發生中，比預期還強，要觀察電子系統是否受影響。

前氣象局長鄭明典今上午表示，「很強烈的磁暴發生中！比預期的還強，這算是一次測試，看看我們的電子系統是否會受影響。整體影響評估可能要很長的時間之後才能確認。」

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氣象署昨也首度發布「地球磁暴」預警，指出因太陽表面活耀區(AR3664)於5月8日發生X1.0級太陽閃焰，並伴隨產生顯著的日冕拋射物質事件(CME)，5月11日凌晨至上午將通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加；依據NOAA WSA-Enlil模式資料分析，預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約24小時，最大規模可能短暫達到強烈磁暴等級(Kp=8,G4)。

▲地磁暴比預期的還強。（圖／鄭明典臉書）

氣象署大氣觀測組台北天文氣象站技正蔡禹明表示，地磁擾動對地球影響，包括將干擾太空飛行器操作系統，譬如我國太空中心福爾摩沙衛星5號和7號、獵風者衛星，表面導電和追蹤可能受地磁暴影響，衛星軌道高度要注意，衛星高度降低加上大氣阻力，可能造成衛星燃燒，因此要注意衛星高度。

蔡禹明指出，地磁擾動也會造成感應電流，對高緯度國家無線電造成干擾；極光活動也會發生在比較低緯的地區，南半球民眾看極光在較低緯的地區就可以觀賞；透過衛星訊號定位的GPS導航也會受到太空風暴影響；此外，航空器飛行高緯度極區航線機組員，也會受到太陽閃焰高能質子影響；不過藍牙耳機、無線網路波段不在太空風暴影響範圍內，因此則較不受影響。