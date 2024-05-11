又一個強烈太陽閃焰！鄭明典：系統「過曝」了

▲鄭明典表示，系統過曝了。（圖／翻攝自FB／鄭明典）

記者鄺郁庭／綜合報導

氣象署發布「地球磁暴」預警，指出太陽表面活耀區5月8日發生X1.0級太陽閃焰，伴隨日冕拋射物質事件，預期5月11日凌晨至上午將通過近地太空環境，地磁擾動將有明顯增強並持續影響約24小時。前氣象局長鄭明典近兩日也持續關注，今（11）日上午9點35分突然發布即時資訊，「又是一個強烈太陽閃焰」，系統甚至一度過曝。

鄭明典上午9點35分時，發文分享一則即時資訊，「又是一個強烈太陽閃焰！」文中貼出「太陽閃焰」畫面，8分鐘後又在留言處貼出另一張圖，指出「系統『過曝』了！」

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貼文引發討論，有人嚇呼，「這什麼意思？太可怕了！」「X5.8，嚇」、「又要初四了？」其中，有網友表示，「釋放的能量超過感測器可接收的範圍，只是代表能量很強，沒什麼可怕的。」

對此，氣象署大氣觀測組台北天文氣象站技正蔡禹明表示，地磁擾動對地球影響，包括將干擾太空飛行器操作系統，譬如我國太空中心福爾摩沙衛星5號和7號、獵風者衛星，表面導電和追蹤可能受地磁暴影響。

蔡禹明指出，地磁擾動也會造成感應電流，對高緯度國家無線電造成干擾；極光活動也會發生在比較低緯度地區，南半球民眾看極光在比較低緯度地區就可以觀賞；透過衛星訊號定位的GPS導航也會受到太空風暴影響。

此外，航空器飛行高緯度極區航線機組員，也會受到太陽閃焰高能質子影響；不過藍牙耳機、無線網路波段不在太空風暴影響範圍內，因此則較不受影響。不過，在台灣多數的群眾生活中，會接觸到的電波通訊以行動電話訊號、無線網路或藍牙等頻段為主，這些訊號所用的頻率並不會受到太空天氣的影響。