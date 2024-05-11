4大超商「母親節優惠」一次看！咖啡買1送1、霜淇淋第2支10元

▲迎接母親節，4大超商推出優惠一起慶祝。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈、蕭筠／台北報導

明天就是母親節了（5月12日），如果還沒準備好禮物，先請媽媽喝杯咖啡！4大超商就推出超豐富的「母親節優惠」，像是有咖啡飲品買1送1、霜淇淋第2支10元等優惠，趕快買來跟媽媽一起享受。

●7-11

7-11門市即日起至5月12日推出「6款咖啡飲品買1送1」，品項有CITY CAFE濃萃美式／濃萃拿鐵／大杯卡布奇諾(熱)、CITY TEA英式紅茶／青梅冰茶、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶，通通可享同品項買1送1，再加碼送母親節限定Love mom傳情杯套，可以寫下想跟媽媽說的話。

7-11 OPENPOINT行動隨時取即日起至5月14日也推出咖啡飲品組合優惠，品項有經典冰可可2杯120元、厚乳拿鐵買5送2、蜂蜜拿鐵買5送2、燕麥系列指定冰飲買5送2、精品冰燕麥拿鐵買5送2、風味飲指定熱飲買5送2。

▲7-11 OPENPOINT行動隨時取「母親節咖啡飲品優惠」一次看。（圖／7-11提供）



●全家

全家門市即日起至5月12日祭出「4大夯品第2件10元」優惠，品項有「Let’s Café特大杯經典美式（冰熱不限）」、「Let’s Café大杯蜜露珂娜膠原拿鐵（冰熱不限）」、「搖搖茶吧大杯柳橙香柚綠茶（冰熱不限）」及「Fami!ce霜淇淋（不限口味）」，其中，霜淇淋再加10元多送Pocky香蕉棒1盒，優惠為會員限定。

期間加碼在APP隨買跨店推「6大咖啡飲品+霜淇淋組合價520元」限定優惠，品項包括「Let’s Café中杯單品美式10杯（65折）」、「中杯單品拿鐵9杯（65折）」、「大杯經典美式18杯（65折）」、「大杯經典拿鐵15杯（64折）」、「私品茶55元系列15杯（64折）」、「私品茶65元系列13杯（62折）」及「Fami!ce霜淇淋15支（71折）」，最低下殺62折，且開放寄杯、冷熱互換。

▲全家門市推出霜淇淋第2支10元優惠 。（圖／記者蕭筠攝）



●萊爾富

萊爾富門市即日起至5月12日推出「Hi café大杯蜂蜜風味拿鐵特價49元」，冰熱任選，單件原價75元，相當於6.5折。

▲萊爾富門市推出「Hi café大杯蜂蜜風味拿鐵特價49元」。（圖／萊爾富提供）



●OK mart

OK mart門市即日起至5月12日祭出「大杯莊園級美式／拿鐵」、「大杯濃厚系莊園級美式／拿鐵」可享「同品項買2送1」優惠，且不限冷熱。