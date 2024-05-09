通通49元開吃！超商3款飯糰新品　包了滿滿干貝絲、鮭魚卵超鮮

▲萊爾富首度與海壽司聯名推出3款三角飯糰新品，通通只要49元爽吃。（圖／萊爾富提供）



記者周姈姈／綜合報導

飯糰控們開吃了！就有超商與人氣迴轉壽司店「海壽司」首度合作，即日起開賣3款聯名三角飯糰新品，通通只要49元開吃，其中有一款「豪華海鮮丼」，咬下就能吃到滿滿的干貝絲、蝦仁丁、鮭魚卵等配料，每口都是超鮮海味。

萊爾富首度與海壽司聯名推出3款三角飯糰新品，售價皆為49元，喜歡明太子風味的你一定要試「明太子海老」，明太子蝦搭配海壽司獨門珠貝醬及哇沙米海苔，能品嚐原汁原味的明太子口味與嗆辣的層次感；「豪華海鮮丼」內含干貝絲、蝦仁丁、魷魚丁、鮭魚肉和鮭魚卵等豐富餡料，同樣搭配海壽司獨門珠貝醬及哇沙米海苔，大口咬下超過癮。

最後一款「辛味噌沙朗」，微辣沙朗牛肉配上獨家原料配方，口感、香氣都超有層次；為了慶祝以上3款新品上市此外，萊爾富自即日起至5月28日也推出優惠，只要購買海壽司聯名三角飯糰搭配指定飲料，即可享合購價69元，指定飲料包含Hi café中杯冰/熱美式、光泉全脂鮮乳290ml以及午后時光重乳茉莉綠奶茶375ml。

▲「熊貓造型紅豆包」咬下爆出香甜紅豆餡。（圖／7-11提供）

吃完鹹食當然要吃點甜的！7-11全台1250間蒸食機門市限定開賣「熊貓造型紅豆包」，售價39元，100%純手工捏製，搭配天然食材竹炭粉製作成超Q熊貓造型，內餡是厚實飽滿的紅豆餡，大口咬下超滿足，口味香甜不膩，且素食也可食用。