只有3天！　秀媽媽照片「漢堡王火烤牛肉排免費吃」

▲秀媽媽美照免費吃漢堡王火烤牛肉排。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

快秀出媽媽美照！為迎接母親節，人氣速食品牌「漢堡王」祭出限定「牛肉排免費吃」優惠了，即日起限時3天只要出示媽媽照片或是臉書粉專母親節貼文，且購買指定套餐，就能免費多加1片100%火烤華堡牛肉排，數量有限、送完為止。

漢堡王母親節優惠來了，即日起限時3天只要於門市購買任一華堡（原味／辣味），單點或套餐皆可，並出示手機中的媽媽照片或臉書粉專的母親節貼文，即可「免費多加100%火烤華堡牛肉1片」，各門市數量有限，送完為止，提醒該活動不適用於兒童樂園、機場及科技廠等店。

漢堡王的招牌華堡是選用進口100%純牛肉，再使用高溫火烤鎖住肉汁，香氣十足，搭配每日現切蕃茄、鮮甜洋蔥與生菜，深受不少漢堡控喜愛。

▲麥當勞全球版APP最新7大優惠券限時用。

另，麥當勞全球版APP也有最新7大優惠券等用，早餐時段限定有「單點豬肉滿福堡加蛋送薯餅」，再來要搶「單點大薯買1送1」、「單點雙層牛肉吉事堡送小薯」、「單點麥脆雞腿1塊（原味／辣味）送中杯可樂」、「6塊原味麥克雞塊套餐現折15元」，使用期限至5月12日止。

加碼領99元超省晚餐優惠券，至5月12日期間每日晚上6時至9時爽吃「麥香雞+中薯+38元中飲」、「麥香魚+中薯+38元中飲」通通特價只要99元，提醒以上優惠券每券限兌換1次，且不適用於歡樂送、外送平台及部分門市。