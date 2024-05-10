壯陽瀉藥？網紅酸奶廣告疑涉「低俗行銷」　店員：有加男性補藥

▲廣告右上方明顯標示著十八禁。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸知名酸奶品牌Blueglass近期發布的新品廣告中，明顯標註「18禁」的符號，並寫有「男友力扳回一局」等相關字眼，被網友稱為「壯陽瀉藥」並遭到檢舉。店員對此回應，產品確實含壯陽成分。市監局則對品牌廣告擦邊涉低俗行銷一事，正在進行調查。

▲被網友戲稱為「壯陽瀉藥」的新品。（圖／翻攝自微博）

據《澎湃新聞》報導，近日，有網友指控，現製酸奶品牌Blueglass發布的新品廣告擦邊低俗，而且其推出的酸奶新品中加了不少中藥材，有網友稱其新品為「壯陽瀉藥」，並質疑產品的安全性和合規性。

Blueglass兩款新品在廣告中明顯標註「18禁」的符號，並寫有「男友力扳回一局」、「18歲以下，我不賣；惡搞男友，我不賣；建議一天喝一杯，多了我不賣；60歲以上，我不敢賣」，此外，廣告上還寫有「哈哈哈哈哈，別說你不懂」。

▲官網上已將十八禁的標示拿掉。（圖／翻攝自微博，上同）

對於這款產品，有店員回應，相關產品內，的確加入了男性補藥，不建議14歲以下的兒童及青少年飲用。 Blueglass客服對外回應稱，其「相關廣告未擦邊」，建議消費者按需購買。

5月8日開始，上海各區市場監理部門立即對轄區內的門市進行執法檢查。 Blueglass門市基本上都已將問題廣告標語下架。至於相關產品功效，店家稱以宣傳運動、健康為主。

▲不少網友買來「實測」。（圖／翻攝自微博，上同）

今年3月，「網紅酸奶Blueglass成新型瀉藥」登上微博熱搜，社交平台上，不少網友稱喝了Blueglass「暢」系列優格後會拉肚子。當時，工作人員回應，該系列產品額外添加益生菌，拉肚子是正常現象。

至於此次產品因有添加壯陽藥材，吸引不少人「實測」，相關貼文也引起討論，「Blueglass營銷發癲」、「從瀉藥轉型壯陽藥」、「真服了Blueglass，這是哪個天才想出來的新品」、「新品塌房，沒效果」、「Blueglass助我一個下午蹲在公司廁所拉」。