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法院前直播慘遭突襲　南韓網紅「血濺鏡頭」慘死！粉絲被迫目睹

▲▼南韓釜山地方法院9日上午爆發殺人事件，血跡已經灰階處理。（圖／翻攝自News1）

▲釜山地方法院9日上午爆發殺人事件，血跡已經灰階處理。（圖／翻攝自News1）

記者羅翊宬／編譯

南韓釜山地方法院今（9）日爆發殺人案件。兩名50多歲的YouTuber互相誹謗，在走入訴訟程序後，A某選擇從京畿道前往釜山以受害者身分出席旁聽，並一路透過網路社群直播過程，豈料抵達法院後卻慘遭B某持刀突襲殺害，儘管送醫搶救，卻仍因傷重不治。

根據韓媒《News1》，南韓釜山廣域市蓮堤區釜山地方法院前於9日上午9時52分爆發殺人案件，A某透過YouTube直播他一路抵達法院的過程，並對自己生命安全受到威脅表示擔憂，「我賭命直播。我好像被跟蹤了，現在就連一台摩托車經過，都要非常小心。看來我要完蛋了，好緊張喔」，豈料下秒卻慘遭B某持準備好的兇器突襲。

A某仍透過鏡頭直播，然而B某卻突然衝出突襲，並持刀將A某殺害、血濺鏡頭，網友被迫在線上目睹整個過程，於是網友紛紛留言祈福，「祝祢一路好走」。現場人員先是為A某進行心肺復甦術，接著將A某送醫搶救，然而最後A某仍於上午11時4分不治身亡。

B某在殺人後，開著租來的汽車逃亡，最後經過警方將近2個小時的追緝，才終於在慶尚北道慶州市被警方逮捕。

B某被警方逮捕後，在自己的YouTube頻道留言向粉絲道別，不過他對慘遭殺害的A某卻表現出冷血的態度，「對於這段期間給予支持的訂閱者感到抱歉，但是我仍無法饒恕輕易毀滅他人幸福之人。我不會為自己做出任何辯解，盼大家都能健康幸福，我為我的行為負責。這是最後告別，我在慶州被逮捕了。沒能夠看海，非常遺憾。」

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