飯後吃冰也能窈窕一夏！網紅開箱「爆紅甜點」專利成分幫你阻擋惱人脂肪

▲網紅是不是都吃不胖？ET主播凱翊和長腿記者韓森最近打破迷思，分享他們平日對於體態的焦慮，以及近期發現的「神級甜點」！（圖／擷取自IG，下同）

消費中心／綜合報導

對於許多人來說，追求「窈窕」是一輩子的事，偏偏現在IG上的網美網帥，每天狂PO美食照片，體態卻還是維持得緊實又勻稱，讓螢幕前的網友都羨慕到咬手帕感嘆，「難道真的是一人一款命，天生基因決定一切嗎！」其實才沒這回事！時常在鏡頭前完美亮相的《ET午間新聞》當家主播凱翊以及長腿歐爸記者韓森，最近就不約而同坦承他們的壓力真的比一般人想像中的大，除了運動之外，每天還要嚴格飲控才能維持體態，幸好最近認識到一款擁有專利成分的「甜窈窕冰淇淋」，就算嘴饞飯後吃一杯，竟然也不怕胖！？

說到「飲控」，沒有人比凱翊還認真了！長年維持小蠻腰身材的她，就怕稍微放肆多吃一點，隔天上相就不好看，可想而知像冰淇淋這種吃幾口熱量就爆掉的甜點，更是無法想吃就吃。但這個怕胖魔咒，卻在碰上了「BIONAP百貝甜窈窕冰淇淋」以後，奇蹟似地破解了！原來這個「吃起來跟一般的冰淇淋差不多」的新款冰淇淋，它的濃濃奶香味和一般香草冰淇淋比起來完全沒有差別，但吃起來更不容易膩口，而且因為「含有專利澱阻豆」的設計，讓凱翊感覺，「吃完後能增加飽足感，不只能延緩飢餓速度還能降低食慾，聽說還能提高代謝效率促進排便。」

重點是，「熱量還只有64.4大卡！」難怪被凱翊大讚，「吃完後我的小小小馬甲線依然還存在，完全就是個吃了也不用擔心小腰圍會不見的甜點啊，簡直是太夢幻的存在了！」

▲▼ 認識「BIONAP百貝甜窈窕冰淇淋」後，堅持擁有小蠻腰的凱翊開心道，以後夏天想消暑吃冰淇淋，就不用多打幾場網球消耗熱量了！

另一位被「甜窈窕冰淇淋」療癒夏日身心靈的人，就是擁有一雙長腿的記者韓森。別看韓森擁有逆天的優勢，在鏡頭前的工作其實讓他相當焦慮，平日最在乎「是不是又長肉？體脂肪是不是一層又疊一層（泣）」，每天都因為忌口而覺得超煎熬的他，最近被推坑「BIONAP百貝甜窈窕冰淇淋」，一眼就被「窈窕」兩字抓住眼球。試吃後發現「BIONAP吃起來真的超清爽，完全不死甜。重點！雪白的冰淇淋中還能發現一點一點黑色的香草籽，真的下重本耶！」

對於食品成分頗有研究的韓森，職業病就是喜歡翻看成分說明欄，沒想到甜窈窕冰淇淋的說明欄讓他驚訝到不行，「一般冰淇淋採用的鮮奶油，品牌竟然改成可以保護心臟的健康脂肪酪梨油，吃得出來的奶香則是來自健身族運動後會吃的乳清蛋白，難怪脂肪和乳糖的含量可以壓到這麼低，吃了真的心裡沒負擔！」難怪韓森看著冰淇淋的眼神超有愛，因為現在即使天天吃一杯也完全不用忌口，讓他嚐鮮完馬上就囤貨一盒在冰箱。

▲▼ 韓森完全以寵溺的眼神看著「BIONAP百貝甜窈窕冰淇淋」！

據悉，這杯最近在網紅圈爆紅的「BIONAP百貝甜窈窕冰淇淋」，最主要的關鍵成分包括能增加飽足感、促進腸胃道消化蠕動的專利fibryxa水溶性膳食纖維；不膩口而且還會回甘的甜味，則是因為選用天然萃取、沒有熱量的甜菊糖苷和羅漢果糖苷。值得一提的是，品牌還特別添入能幫身體阻斷對澱粉吸收的專利澱阻豆，讓女神男神吃飽飯完全可以再來杯冰淇淋做完美Ending，療癒的同時還能避免澱粉在體內轉成熱量和脂肪，簡直一舉多得。

「果然人生是公平的！」看完網美網帥不藏私的開箱分享，讓網友的心都舒坦許多，「原來想維持體態要做這麼多努力」、「默默被冰淇淋燒到了」、「選對甜點就能開心享用的心情真的太爽了」、「下班這麼累還不能吃甜點真的太不人道了，這款冰淇淋根本造福大家！」甜點不是不能吃，而是要懂挑，跟著重視上鏡效果的網紅推薦，一起輕鬆不費力度過窈窕夏天。

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