烏克蘭M2A2發射拖式飛彈　擊毀T-80主力戰車

Bradley—the tank destroyer.



A Bradley IFV destroyed a russian T-80 tank using a TOW anti-tank missile.



????: 47th Mechanized Brigade pic.twitter.com/Wcg2Rw4OxD — Defense of Ukraine (@DefenceU) May 8, 2024

記者黃聖庭／綜合報導

烏克蘭軍方8日發布一段影片，一輛美製M2A2步兵戰車在戰場上摧毀一輛俄羅斯T-80主戰坦克。

▲T-80主力戰車。（圖／路透社）

烏克蘭第47機械旅（Ukraine's 47th Mechanized Brigade）影片中顯示，頓內次克（Donetsk）前線發生激烈衝突，烏克蘭M2A2步兵戰車發射一枚BGM-71拖式飛彈（TOW），擊毀一輛俄軍T-80主戰坦克。

▲美軍M2A2步兵戰車。（圖／路透社）

烏克蘭使用型號為M2A2 ODS，主武器有BGM-71拖式飛彈、M242巨蝮式鏈炮，加裝主強化加裝雷射測距儀（ELRF）、戰術導航系統（TACNAV）等電子化系統。美國於2023年1月提供給烏克蘭，數量共有109輛，雖然性能優越，但目前在俄烏戰場上也損失多達16輛，其中多被俄軍無人機摧毀，也有一輛被俄軍「完整俘虜」公開展示。