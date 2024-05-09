蔡英文、馬英九民調比較　小笠原分析：政黨輪替與否的原因之一

▲總統蔡英文即將於520卸任。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

總統蔡英文8年任期進入倒數階段，TVBS公布8年施政滿意度調查，達42 %，不滿意度則為46%，但滿意度還是高於前總統馬英九的23%與前總統陳水扁的13%。日本學者小笠原欣幸指出，這或許也是為何陳水扁和馬英九卸任時都伴隨著政黨輪替的結果，蔡英文卻未如此的原因之一。

TVBS民調中心針對總統蔡英文的施政整體滿意度，及蔡政府推動的重大政策以及施政面向進行調查。調查結果顯示，蔡英文8年施政表現，有42%民眾表示滿意，46%表示不滿意，12%沒有表示意見，滿意度仍低於不滿意度。而與兩任前總統施政8年滿意度的調查結果相較，蔡英文總統的滿意度較前總統馬英九的23%，高出19個百分點，也明顯比前總統陳水扁的13%，高出了29個百分點。

小笠原欣幸說，若將蔡英文與馬英九各自執政8年的滿意度以疊加方式呈現。在第一任時，馬、蔡兩人的滿意度均呈現反覆波動，沒有明顯的差異；但到了第二任時，與馬英九的滿意度呈現斷崖式下跌相較，蔡英文的滿意度卻有顯著提升。此後，蔡英文仍然維持住高水準的滿意度，直到任期結束。從圖表可以清楚看出，蔡、馬兩人的滿意度走勢截然不同。

小笠原欣幸也提到，陳水扁第二任的滿意度也呈現大幅下滑，此後再未能恢復。在李登輝之後的陳水扁、馬英九、蔡英文三位總統中，從民調數字來看，蔡英文的表現最為成功。

該調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於113年4月25日至5月6日晚間18：30至22：00，共接觸1,409位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為389位，拒訪率為27.6%，最後成功訪問有效樣本1,020位（市話514、手機506），在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。