立委聲量最新前三名出爐　國民黨第一不是韓國瑜而是「她」！

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

立法院開議至今話題不斷，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析近兩個月113席現任立委的網路聲量表現結果出爐，各政黨聲量第一名，分別為國民黨立委徐巧芯、民進黨立委黃捷、民眾黨總召黃國昌。

立法院近日朝野激烈攻防，不少「大砲型」立委獲得高關注度，根據TPOC台灣議題研究中心數據分析發現，國民黨、民進黨、民眾黨三大黨立委中，穩坐國會第一大黨的52席國民黨立委總聲量合計186.5萬則，在藍綠白三黨總聲量佔比高達56％，遠超民進黨立委總體的98.1萬則。不僅如此，國民黨在網路的好感度也是第一名，好感度（P/N值）約0.35，反觀民進黨以0.33緊咬，民眾黨則只有0.23敬陪末座。

TPOC台灣議題研究中心也分析各政黨聲量前五的立委，國民黨當中以徐巧芯居冠，總量高達78.8萬則，但其好感度僅0.24，可發現近期她的各項爭議均吸引網友熱議。

排名第二的則是立法院長韓國瑜，總聲量高達36.1萬，好感度0.53。排名第三名是擔任黨團總召的傅崐萁，總聲量27.6萬則，好感度只有0.27。排名第四名、第五名的，分別是國民黨立委羅智強與王鴻薇。

▲最新立委聲量數據調查。（圖／翻攝TPOC，點圖放大）

民進黨立委聲量方面，立委黃捷17.1萬聲量居冠，好感度0.33。排名第二是擔任黨團總召的柯建銘，總聲量15.5萬則，好感度只有0.17，負聲量遠大於正聲量，他的熱門話題是近期失言稱「老天有眼花蓮地震」。第三名則是民進黨立委王定宇，擁有14萬則網路聲量，好感度0.35。排名第四名和第五名的，分別是民進黨立委吳思瑤，以及本來就在網路擁有高聲量的立委范雲。

民眾黨聲量方面，黨團總召黃國昌擁有最高聲量，總聲量超過46.1萬則，遠超藍白入榜者，只輸給話題人物徐巧芯，但好感度僅0.22，比徐巧芯還要低。其他民眾黨立委聲量都未有突出表現，排名第二的立委黃珊珊聲量3.4萬則、好感度0.31。排名第三的立委陳昭姿聲量1萬則、好感度0.26。排名第四名和第五名的林國成與張啟楷。

TPOC台灣議題研究中心總結，對比新國會剛開議時的「話題王」網路輿情聲量統計，幾位當時被看好的立委，在最近兩個月中並未有突出聲量表現，例如國民黨立委謝龍介、民進黨立委王世堅。另一方面，本屆年輕新科立委人數眾多，原本被期待有開拓空戰話題的實力，但在這次的調查當中，多數新科立委尚未展現戰力。