回文曝光！台智光悍拒解約堅要2100元費率　還搬民法想收利息

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市政府與台智光間的警用監視器費率爭議持續延燒！北市府在今年4月8日發函台智光，告知將解除北市警察局簽定的監視器網路子約，市府在5月2日邀台智光開會協商被放鳥，市府表態主張3M傳輸費率僅支付1761元，不會再多給。但台智光態度強硬，回文指市府應按合約規定給付專案費率2100元，如未給付全額，將依《民法》規定按周年利率5％方式計息。

對此，台北市法務局長連堂凱回應，相關的爭議會進入契約救濟程序，而台智光基於契約義務，仍需依善良管理人注意義務提供服務，維持警局監視器傳訊品質，市府將依法辦理，並堅持立場。

至於各界最關心的費率問題，法務局指出，後續3M監視器傳輸費將依TGSN費率支付1761元，若台智光提訴訟，會依程序因應。

台智光在回文中提到，「本公司重申並嚴正否認有就協議書給付他人不法佣金、回扣、賄賂或其他不正利益之情形，在經本件相關之刑事案件或民事案件判決確定前，難認貴局（警察局）現階段已合法終止，本公司依約自無配合辦理終止後續程序之義務」。

台智光還指出，有關貴局（警察局）適用之錄影監視系統專用網路服務費率，乃本公司依貴局自行提供之「既有支付費率」按母約規範折扣後提報之專案費率，於106年1月13日經台北市政府核定公告並揭露於貴我雙方於106年雙方合意簽訂協議書之專用網路費率詳細價目表中，且TGSN VPN及CCTV VPN專案之3M費率，本公司於108年6月18日核定公告在案，基於誠信原則及母約契約精神，貴局「錄影監視系統專用網路網路通訊服務」自始不屬於TGSN費率適用範圍。

台智光表示，北市府於113年3月8日已核定3Mbs傳輸速率之CCTV專案費率為2100元，並自113年1月1日起生效，是以在未合法終止或貴局繼續使用CCTV專案網路時，均應依前揭費率依約定期限給付費用，如拒不計付或為給付全額，本公司將依民法第229條及203條規定案週年利率5%方式計算延遲利息。