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「高虹安母校」方濟中學7月走入歷史　文德女中明年也退場

▲北市私立方濟中學將於7月走入歷史。（圖／翻攝方濟中學網站）

▲北市私立方濟中學將於今年7月走入歷史。（圖／翻攝方濟中學網站）

記者楊惠琪／台北報導

台北市內湖區兩所老牌私校，將於今年7月起陸續退場。新竹市長高虹安的母校方濟中學已於111學年度申請停招，6月12日舉行畢業典禮送走最後一屆82名畢業生後，正式走入歷史，校方近日已向台北市教育局提交停辦計畫書。鄰近的文德女中，也在去年申請停招，今年高三畢業後全校僅剩15名學生，明年最後一屆學生畢業後也宣告退場。

創立於1965年的方濟中學，由天主教方濟會士創辦，曾是台北市内湖區唯一男女合校的天主教完全中學，全盛時期學生逾千名，包括新竹市長高虹安、知名音樂人梁弘志都是校友，3年前還頒發傑出校友給高虹安。但受少子化衝擊，學生人數銳減，111學年度向北市教育局申請停招，今年7月31日停辦後，正式走入歷史。

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▲新竹市長高虹安（中）3年前才獲母校方濟中學頒發傑出校友。（圖／翻攝高虹安臉書）

▲新竹市長高虹安（中）3年前才獲母校方濟中學頒發傑出校友。（圖／翻攝高虹安臉書）

方濟中學校長胡嘉強表示，目前全校剩最後一屆82名高三畢業生，預訂6月12日舉行畢業典禮，因為是最後一屆，仍在規劃是否邀請歷屆校友重回母校。至於停辦後校內教職員安置部分，將依照教育局規定，發給資遣費或協助安排到其他學校任職。

胡嘉強說，日前已將停辦計畫書送交台北市教育局，目前正在審核中，待停辦核准後，將再進行改辦申請作業，董事會將秉持教會精神，持續為社會服務，可能朝社會福利機構提出改辦申請。

與方濟中學只有一條馬路之隔的文德女中，也是內湖區知名老牌私校，去年也向教育局申請核准停招，今年高三畢業後，全校只剩15名學生，正式編制的教職員也僅剩4人，明年15名學生畢業後也宣告退場。

文德女中校方表示，無論剩下多少學生，都會確保在校生的受教權益，已透過增聘代課代理教師，提供完整教學服務，會讓每位學生都在原校順利畢業。未來停辦退場後，將轉型為長照等社福機構或朝幼托、幼教領域發展。

▲文德女中驚傳要停招。（圖／翻攝自Facebook／文德女中粉絲團）

▲文德女中全校僅剩4名教職員，明年最後一屆15名學生畢業後，也將走入歷史。（圖／翻攝文德女中臉書）

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