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波音737又出意外！　塞內加爾機場「衝出跑道」釀10傷

▲▼波音737又出意外！　塞內加爾機場「衝出跑道」釀10傷。（圖／路透）

▲塞內加爾一架滿載近80名乘客的波音737-300客機9日起飛前意外滑出跑道。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

塞內加爾一架滿載近80名乘客的波音737-300客機9日起飛前意外滑出跑道，造成至少10人受傷，並導致機場暫停運作。

根據《路透社》報導，這架客機原本計劃飛往鄰國馬利，卻在格林威治時間1時（台灣時間9日上午8時）發生事故。布萊斯狄亞尼機場（Blaise Diagne Airport）表示，將全力調查意外發生的起因，目前機場已恢復運作。

從網路上曝光的影片顯示，該架飛機停在草叢中，逃生滑梯已經放下，濃煙直衝天際。飛機的左翼似乎起火，乘客們紛紛逃離現場。儘管無法立即確認影片真實性，但路透社記者前往現場時，確實看到一架飛機停在跑道旁的草叢中，且周圍已被紅白色膠帶封鎖。

機場方面表示，當時機上共有78名乘客，事故導致11人受傷，其中4人傷勢嚴重。然而，塞內加爾交通部則指出，飛機上共載有79名乘客，傷者共有10人，其中包括2名機師之一。

此外，半島電視台（Al Jazeera）報導指出，土耳其加濟帕夏機場（Gazipasa Airport）同樣在9日發生事故，有一架屬於克雷頓航空（Corendon Airlines）的波音737-800客機在降落期間爆胎，所幸含6名機組人員在內共190人全數安全疏散。

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