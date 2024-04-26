波音出包衝擊！　美西南航空宣布「結束4機場服務」裁員2000人

▲美國西南航空宣布關閉在美國4座機場的服務，且將裁員2000人。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國西南航空（Southwest Airlines）宣布第一季度財報虧損，加上波音公司（Boeing）近來問題不斷，導致新飛機交付延誤，導致公司成本上升，因此將關閉在美國4座機場的服務，且將裁員2000人。

根據CNN報導，西南航空原預計今年將從波音接收79架新飛機，但實際上僅接收到20架，遠低於3月預期的46架。

西南航空執行長喬丹（Bob Jordan）在第一季度的財報中表示，波音近期公布的飛機交付進度再度延後的消息，將對2024年和2025年的營運帶來嚴峻的挑戰，「我們正在迅速做出反應和重新規劃，以減輕營運和財務影響。 因此，我們做出了關閉（4個機場）運作的艱難決定。」

西南航空將停止的4個機場服務，分別為墨西哥科蘇梅爾機場（Cozumel International Airport）、紐約州雪城機場（Syracuse Hancock International Airport）、華盛頓州貝靈漢機場（Bellingham International Airport ）和休士敦喬治布希洲際機場（George Bush Intercontinental Airport）。

喬丹25日指出，關閉機場的決定是為了解決財務問題，並非與波音的交付問題有關，但他也坦言，波音交付延誤確實影響了公司的效率和營收，讓他們感到非常痛苦。

事實上，波音近期的飛安問題和交付延誤，不僅影響了西南航空，對整個航空業也帶來了沉重的打擊，就連美國聯合航空（United Airlines）也因此停止了新的飛行員招聘，並要求部分飛行員開始休無薪假。