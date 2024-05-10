母親節變天！下週雷雨炸全台　今明高溫飆34℃　

記者葉國吏／綜合報導

今(10)日大陸高壓挾乾空氣，全台晴朗、高溫上看34度。母親節（12日）起鋒面接近變天，下週一全台有雷雨發生的機率；下週菲律賓東方海面有「熱帶擾動」發展機率。

▲今(10)日大陸高壓挾乾空氣，全台晴朗、高溫上看34度。（圖／記者黃克翔攝）

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氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今(10)日大陸高壓挾乾空氣，各地晴朗穩定，中南部山區午後偶有局部短暫陣雨的機率。白天北舒適微熱、南偏熱，早晚偏涼。各地區氣溫：北部18至29度，中部18至33度，南部20至34度，東部19至30度。明(11)日高壓迴流，各地多雲時晴、氣溫漸升，中南部山區午後偶有局部短暫陣雨的機率。

▲最新(9日20時)美國系集模式(GEFS)模擬圖顯示，下週菲律賓東方海面有「熱帶擾動」發展，但機率有降低的跡象(左圖)。最新歐洲(ECMWF)系集模式12日20時模擬圖(右圖)亦顯示，「熱帶擾動」的發展機率亦有類似的調整。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

下週(12)日鋒面接近，大氣趨不穩定，轉有局部短暫陣雨或雷雨；下週一(13日)鋒面快速南下、通過，各地有局部陣雨或雷雨、再好轉為多雲；應注意「對流胞」帶來小範圍的「劇烈天氣」。下週二至週四(14至16日)鋒面已南移、在巴士海峽至呂宋島徘徊，各地多雲時晴，午後近山區偶有局部短暫陣雨的機率；下週二、三鋒後有涼空氣，白天舒適至偏熱，早晚很涼；下週四氣溫升。

下週菲律賓東方海面有「熱帶擾動」發展，但機率有降低的跡象(左圖)；其他各國模式亦有類似的調整(右圖)，應繼續觀察。