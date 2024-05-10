母親節變天「雷雨轟西半部」　專家曝下周熱帶低氣壓生成機率

▲母親節將有鋒面影響，西半部有雷雨機會，宜花東午後也有局部短暫雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

母親節變天，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，周日(12日)受鋒面影響，西半部有局部陣雨或雷雨，宜花東午後也有局部短暫雨，下周一菲律賓東南方外海有2到3成機率發展熱帶性低氣壓，但發展條件不佳，5月20日起至6月16日降雨偏多的機率高。

好天氣倒數剩今明兩天，賈新興指出，明天(11日)午後北部山區、中投山區及宜花東山區有零星短暫陣雨。周日母親節受鋒面影響，西半部轉有局部陣雨或雷雨，宜花東午後亦有局部短暫雨。下周一新竹以南有局部陣雨，花東山區亦有零星短暫雨。

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賈新興指出，下周一於菲律賓東南方外海，雖有2成至3成發展為熱帶性低氣壓的機率，惟發展條件不佳。

後續天氣趨勢，賈新興說明，下周二午後台中以南山區及花東山區有局部短暫陣雨，下周三午後，新竹以南山區及宜花東山區有局部短暫陣雨。下周四受華南雲系移入影響，午後各地有局部短暫陣雨。

▲歐洲模式預測未來降雨趨勢。（圖／賈新興臉書）

賈新興指出，下周五嘉義以南及花東有局部陣雨，嘉義以南並有局部較大雨勢發生的機率，午後中投以北山區及宜蘭山區有零星短暫雨。下個周六(18日)彰化以北沿海有零星短暫雨，午後新竹以南及宜花東有局部短暫雨。19日恆春半島有局部短暫雨，午後台中以南及花東有局部短暫陣雨。

賈新興表示，短期氣候趨勢預測顯示，5月20日起至6月16日之間，降雨偏多的機率高。不過超過5天後預報變動度大、不確定性較高，要留意最新的預報資訊。