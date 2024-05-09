變天倒數！母親節迎鋒面　下周全台雷雨「低溫探20度」

▲明天東北季風減弱，周末氣溫回升到30度以上，但周日鋒面、東北季風接力而來，下周全台轉為有雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

未來天氣變化大，中央氣象署指出，明天東北季風減弱，可達到30度以上，周六是未來一周溫度最高的一天，南部內陸近山區高溫34度，但周日鋒面接近通過，緊接著又有東北季風，周日到下周一各地都有短暫陣雨或雷雨，中部以北與東北部更有較大雨勢，北部降到20度低溫，到下周三東北季風減弱才回溫。

氣象署預報員張竣堯說，明天東北季風減弱，環境偏乾，南部清晨有零星飄雨，白天僅花東地區有零星雨，午後山區有局部短暫雷陣雨，一路持續到周六。周日鋒面接近、下周一通過，後續東北季風增強，各地出現局部短暫陣雨或雷雨，中部以北、東北部甚至有較大雨勢，下周二水氣轉乾，降雨稍減。

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他說，下周三東北季風影響逐漸減弱後，僅東半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，但要注意午後山區有局部短暫陣雨。下周四受到華南雲系影響，水氣偏多，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，張竣堯指出，今晚到明天清晨東北季風減弱，北台灣仍偏涼約20度，其他地區約21至23度，白天回溫，西半部可達30度以上，東半部約26至29度，周六是未來一周溫度最高的一天，各地都有30度，南部內陸近山區更高，33至34度高溫。

但張竣堯表示，周日鋒面接近、下周一通過，周日晚間到下周一起北部約20、21度，其他地區早晚也偏涼。下周三東北季風減弱，溫度逐步回升，北台灣可再回到接近30度。另今晚到明晨桃園至彰化沿海、恆春半島仍要留意較強陣風，週六到下周一清晨，金門馬祖易有低雲或霧，影響能見度。

至於颱風，張竣堯說，目前僅美國模式預報有做出南邊洋面可能發展為熱帶系統的可能，但其他模式預報則建議在觀察，並沒有明顯系統發展，因此氣象署將會持續觀察。