0403餘震「連3震」！氣象署：不排除還有規模5.5↑　震央恐再往北

▲09:35花蓮近海規模5.1極淺層地震。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

今上午9時35分花蓮近海發生規模5.1地震，不但5分鐘內連3震，且有2起為規模5以上，氣象署表示，該3起地震為4月3日花蓮強震的餘震，目前應力調整跑到0403主震破裂帶南邊，3到6個月內仍會有餘震發生，且可能仍有規模5.5以上餘震，震央不排除再往北跑。

氣象署地震測報中心主任吳健富表示，今天3起地震為0403花蓮強震的餘震，震央位置接近主震破裂帶南邊，5月6日餘震震央位置偏山區，今再往南邊調整。

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吳健富指出，以921地震經驗來看，規模較大地震發生後，餘震將持續3到6個月，目前都還在餘震活動範圍內，餘震還是會持續發生，民眾仍要提高警覺，除花蓮地震以外，台灣其他地區因為板塊擠壓，不同時間、地點也會發生地震，但不需要太過擔憂，做好防震應變就可以防範，台灣為多震地區，民眾仍可以正常生活。

吳健富表示，目前餘震數量有慢慢減緩趨勢，還是會有零星較大餘震，一旦出現規模5以上餘震就會帶出一群較小餘震，但規模大小和數量隨著能量慢慢釋放有減緩趨勢，不過仍不排除會有規模5.5以上餘震發生，由於南北應力調整，目前震央和應力跑到主震南邊，不排除未來震央會再往北邊跑及應力調整。